4.500 soldater på landlov minutt for minutt

De visste sikkert at vi er naboland til Russland og at Nato-sjef Jens Stoltenberg er norsk. Sånn sett skjønte de nok også at det var i et skjær av storpolitikk at de fikk noen dager fri i Norges hovedstad. Men var de forberedt på å bli mottatt som helter, i et blitzregn og nærmest på rød løper? Så god var neppe etterretningen.

Selv tok jeg meg i å bli en smule flau. Jeg fikk med meg flyselskapet Norses kampanje for flyturer fra USA til Norge med budskapet: «Missionary accomplished. We’ll see you in 9 months, sailor». Og jeg registrerte at NRK-profilen Tore Strømøy vant sosiale medier med en post om at framtida til «Tore på sporet» er reddet med nær 5.000 marinegaster på Oslo-besøk.

I tillegg fikk vi se en ny sjanger i norsk offentlighet: Amerikanske soldater på landlov minutt for minutt. Det var ikke få av de litt overraskede amerikanerne som ble intervjuet om hva de hadde til hensikt å gjøre i Oslo. Mange ble sågar fulgt både til Holmenkollen, ut på byen og på vorspiel med norske jentegjenger.

Jeg har hørt min stefar fortelle om hvordan han som liten gutt sprang etter sovjetiske soldater som gikk inn i Vadsø som befriende helter, og jeg har lest nok historie til å vite litt om hvordan vinnende soldater kan bli mottatt i slutten av en krig. Men soldatene som kom til Oslo, og ble mottatt som helter, var i beste fall fem dags befriere fra vår nasjonale kjedsomhet.

Oslo var ingen tilfeldig valgt havn for verdens største krigsskip den siste uka. Norge er ikke et land i den internasjonale sikkerhetspolitiske periferi. — Dagsavisen på lederplass

Selvsagt ble det også analysert litt rundt den storpolitiske betydningen av at vi fikk besøk fra verdens største hangarskip i forkant av Natos utenriksministermøte i Oslo. I Dagsavisen skrev vi på lederplass: «At Oslo er valgt som vertsby, sementerer ytterligere Norge som et sentralt land i alliansen som ledes av Jens Stoltenberg. Oslo var heller ingen tilfeldig valgt havn for verdens største krigsskip den siste uka. Norge er ikke et land i den internasjonale sikkerhetspolitiske periferi».

Vår kommentator Jo Moen Bredeveien skrev i kommentaren «333 meter med ubehag» at krigsskipet i Oslo minner oss om at verden er et skummelt sted i 2023, og i et debattinnlegg i Dagsavisen minnet Nei til atomvåpen oss om at hangarskipet som lå i Oslofjorden mye mulig var utstyrt med atomvåpen om bord.

Likevel er jeg nok ikke alene om å ha kjent på at måten vi som nasjon tok imot 4.500 amerikanske soldater på, minnet litt for mye om et karneval. Det fikk meg til å tenke på hva de ulike reklamekampanjene egentlig sa om synet på unge norske kvinner, og jeg kjente litt på samme følelse som når store statsledere ankommer Gardermoen og umiddelbart blir spurt om hva de synes om Norge i stedet for hva de er kommet for å gjøre eller forhandle om.

Vi lever i et land der et sykkel-VM i Bergen ikke handler om sykling, men om at det er fest i Bergen. Jeg minnes lokalavisa BAs tre førstesideoppslag under sykkel-VM: «For et VM, for en fest og for en by. Takk, Bergen!», «Herregud kor go vi e» og «Bergen hylles». Og vi har tross alt et stort ukeblad som har utviklet en helt særnorsk kjendissjanger med å kle opp kjente utlendinger i lusekofte.

Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland. Det som skjedde i Oslo og i norsk offentlighet da 4.500 amerikanske soldater ankom Norge, er dessverre også ganske typisk norsk. God fredag!

