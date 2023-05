Tusenvis av amerikanske soldater inntar Oslo: – Jeg er litt bekymret

– Jeg er litt bekymret for det. Jeg tror det blir nærmere 5.000 sjøfolk hvis du teller med de andre skipene som følger med, sier USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, til NTB.

NTB møtte ham om bord på hangarskipet USS Gerald Ford mandag. Senere i uken – trolig onsdag – kommer det gigantiske krigsskipet til Oslo og blir trolig liggende i fire dager.

Om bord er et mannskap på rundt 4.500 – og de aller fleste får landlov og noen fridager i Oslo.

– Jeg tror det blir bra for dem. Husk at på grunn av covid har de ikke hatt mulighet til å gå i land. Dette blir den første havnen de får besøke, og de får nyte underverkene i det moderne Oslo, sier ambassadøren.

– Tror du de kommer til å være litt crazy?

– Kanskje. Men hvorfor ikke?

– Jeg ville løpt og gjemt meg

Det gigantiske skipet skal legge seg innerst i Oslofjorden, men ikke helt inntil kaien. Shuttleferger vil frakte mannskapet inn og ut til skipet nærmest døgnet rundt.

Om bord er det mange som gleder seg til å komme til Norge. NTB får også høre at mange i mannskapet har spart opp mye penger som de nå vil bruke.

Handelsnæringen i hovedstaden kan trolig vente seg en liten boost.

– De vil besøke butikkene, ta seg en øl, ta seg en kaffe. Gå til museene, dra til Vigelandsparken. De bør ta seg en Skagen-sandwich og oppleve alt Oslo har å by på. Jeg tror det blir en fantastisk opplevelse for de amerikanske sjøfolkene, sier ambassadøren.

– Og hva bør nordmenn gjøre?

– Jeg ville løpt og gjemt meg, sier han og ler.

Men legger til:

– Nei, da, jeg bare tuller. Ønsk dem velkommen som venner.

[ Reiseråd advarer om delstat i USA: – Åpenlyst fiendtlig mot svarte ]

Kapteinen: De kommer til å vise sin beste oppførsel

Værmeldingen for Oslo ser meget bra ut for resten av uken. Det har mange om bord fått med seg. De har også hørt at byen egner seg godt for rusleturer.

– Jeg er nesten overrasket over hvor mye sjøfolkene her gleder seg, sier kapteinen om bord, Rick Burgess, til NTB.

Han sier at mannskapet på skipet synes det er veldig stas å jobbe tett på polarsirkelen.

– Den ene tingen jeg synes er litt dumt, er at alle sier de vil se nordlyset. Men det klarer vi nok ikke å skaffe. Jeg hører at det ikke er så mørkt på denne tiden av året.

Han forteller at den amerikanske marinen ofte drar ned til ekvator, til de tropiske havnene.

– Du kan være 20 år i marinen og besøke de samme 5–6 havnene om og om igjen. Etter hvert mister de den eksotiske appellen. Nesten ingen på dette skipet har vært i Norge, så de kommer til å være rundt omkring, overalt. Og de kommer til å vise fram sin absolutt beste oppførsel, jeg lover. Men de gleder seg til å se byen, sier kapteinen.

[ Gratis kollektivtrafikk? Neppe smart, mener forsker ]