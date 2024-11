Høyre står støtt i sin skattepolitikk

Dagsavisens kommentator tar feil når han skriver at Høyre har endret standpunkt om såkalte «nullskatteytere».

Som Kjell Werner selv peker på (Dagsavisen 5. november), er bakgrunnen for debatten at alle de fire borgerlige partiene nå er enige om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Skal vi klare å gi fremtidige generasjoner minst like gode forutsetninger for velferd og velstandsvekst, må vi gi norske bedrifter mer rom til å vokse.

Høyre har i alle år ment at denne særnorske skatten på eierskap svekker norske bedrifter i konkurranse med utenlandske eiere, og stikker kjepper i hjulene på omstillingen som norsk næringsliv står overfor.

Samtidig som vi for alvor begynner å merke konsekvensene av klimakrisen, blir vi færre i yrkesaktiv alder som skal forsørge en aldrende befolkning.

Den internasjonale kampen om arbeidskraften tar seg opp, og inntektene fra en svært lukrativ og godt forvaltet oljeformue avtar gradvis.

Utfordringene er store og altomfattende, og krever en enorm omstilling av norsk økonomi.

Skal vi klare å gi fremtidige generasjoner minst like gode forutsetninger for velferd og velstandsvekst, må vi gi norske bedrifter mer rom til å vokse og skape arbeidsplasser.

Uten et konkurransedyktig næringsliv, risikerer vi mindre velstandsvekst og mindre skatteinntekter til å finansiere velferdsgodene våre. Da bør bedriftene våre ha minst like gode rammevilkår som sine utenlandske konkurrenter.

Det er mulig å lage et skattesystem som sørger for at bedriftene våre får større rom til å vokse og som samtidig utjevner forskjeller.

I et intervju med Aftenposten svarte jeg nylig ut et av hovedargumentene Høyre møter fra venstresiden når vi tar til orde for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Nemlig at en fjerning vil bety at mange nordmenn ikke betaler skatt, at de blir såkalte «nullskatteytere».

Det er mulig at Kjell Werner ikke leste hele saken, men Høyre mener altså det samme nå som tidligere: Vi skal ikke ha et skattesystem der personer med god evne til å betale skatt, ikke betaler skatt.

Likevel kan det i enkeltår være at noen ikke betaler skatt fordi de fremdeles lever av utbyttet de tok ut og skattet av året før, eller fordi de er selvstendig næringsdrivende og går med underskudd. Men ingen blir «nullskatteytere» med Høyres skattesystem over tid.

Det er nemlig mulig å lage et skattesystem som både sørger for at bedriftene våre får større rom til å vokse og skape flere verdier, og samtidig utjevner forskjeller gjennom at de med best skatteevne betaler mest i skatt.

Det får de til i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, helt uten en skadelig formuesskatt som rammer næringslivet hardt.

Jeg tror Norge skal klare det samme.

