Derfor heier unge norske menn på Trump

En undersøkelse fra Ipsos viser at 47 prosent av unge menn, mot 9 prosent av unge kvinner, ville stemt på Donald Trump ved det amerikanske valget.

De som har svart på undersøkelsen mener at Trump ville vært bedre enn Harris til å begrense innvandring, styrke økonomien, skape fred, forene det amerikanske folket og redusere kriminaliteten.

Jan Fredrik Kristiansen (21) er student og én av mange norske menn som ville valgt Trump hvis de kunne stemme ved det amerikanske valget.

Han synes at Trump er morsom, og sier seg mer enig med konservativ politikk enn liberal politikk.

– Trump virker som en ærlig kandidat, og jeg er overbevist om at han har en mye sterkere økonomisk plan og framtid for Amerika. Og Amerika leder jo verden på flere måter enn én, så det er veldig viktig at de stiller sterkt militært og som økonomisk hovedstad, sier han til Dagsavisen.

– Donald Trump har en kulhet

Kristian Trondsen (18) går i tredje klasse på Oslo Handelsgymnasium. Han ville selv stemt på Kamala Harris, men tror at mange synes det er gøy å svare Trump.

– Det er mange som synes han er morsom eller kul, men jeg tror ikke de har satt seg så veldig mye inn i politikken hans og hvem han er først, svarer Trondsen.

Kristian Trondsen (18) tror ikke at folk har lest seg opp på politikken til Donald Trump. (Noa Sæther)

At Donald Trump er «kul», har Subjekt-redaktør Danby Choi sagt seg enig i.

– Donald Trump har sjarm, han har humor og en kulhet. Jeg tror at for å forstå hans appell, kan du ikke prøve å forstå ham bokstavelig. Det er selvfølgelig mye å kritisere han for, men jeg tror at mange tar det med en klype salt og i stort synes at han kjemper for bedre verdier, sier Choi til Dagsavisen.

Han peker på flere grunner til unge norske menns fascinasjon med Trump: økonomi, internasjonale relasjoner og at han er en sterk leder.

– Trump er frittalende, noe unge menn engasjerer seg for. De opplever at Trump kjemper mot woke, identitetspolitikk, elitisme og akademisering, sier Choi.

Danby Choi Danby Choi, redaktør i avisa Subjekt, ønsker en mer balansert dekning av USA-valget. (Javad Parsa/NTB)

– Fryses ut

Flere Dagsavisen har snakket med svarer at de ville ha stemt på Trump, men at de ikke vil stille til intervju om dette.

Choi tror at mange opplever den norske mediedekningen som skjev.

– De opplever at de nærmest fryses ut om de skulle tørre å si det de mener, sier han.

Filosofistudent Herman Tinius Lauenborg Winther (23) er leder av Foreningen for alle konservative studenter, og har de siste dagene vært i mediene for sin støtte til Donald Trump.

Han har selv opplevd at han ikke kunne ytre meningene sine uten at de ble slått ned på som personlige angrep.

– Det hviler jo et enormt stigma rundt det. Kommer du ut av skapet som Trump-supporter, blir du erklært idiot og rasist før du rekker å si «men jeg er ikke enig med alt han sier». De fleste som støtter Trump er vanlige folk med vanlige meninger, men på sosiale medier får man inntrykk av at man må være gal eller fascist for å stemme på ham, sier Lauenborg Winther til Dagsavisen.

Herman Tinius Lauenborg Winther (23) er enig i at Donald Trump har humor. (Privat)

– Venstresiden har sviktet

Undersøkelsen fra Ipsos viser imidlertid at Kamala Harris hadde vunnet med 71 prosent dersom nordmenn fikk bestemme.

I samsvar med amerikanske målinger, viser den også et kjønnsgap. 76 prosent av norske kvinner, mot 65 prosent av norske menn, ville stemt på Harris. Eldre velgere heller mot Harris, og yngre mot Trump. Dette skyldes i stor grad unge menn.

Også blant norske partier har ytre høyre stor oppslutning blant unge menn. Velgerundersøkelsen fra kommunevalget i 2023 viser at 58 prosent av menn mellom 20 og 24 stemte på Høyre eller FrP, mens bare 30 prosent av unge kvinner stemte det samme.

Herman Tinius Lauenborg Winther tror at mange opplever at venstresiden mangler gode ledere, og at den har sviktet på områder som innvandring, sosialpolitikk og økonomi. Til Aftenposten sier han at venstresiden har tatt avstand fra det unge menn bryr seg om, og at de nå har behov for å bli sett.

Danby Choi mener at vi nå ser et stort politisk opprør.

– Det er ikke bare mellom høyre- og venstresiden, men også mellom opp og ned. Det er en eliteforakt, en kritikk mot mainstream media, en kritikk mot det man lærer på skolen. Det er et opprør i vertikalaksen, sier han.

