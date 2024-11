Kan få en avgjørende rolle i valget: – Amerikas ansikt vil endre seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Portland, Maine (Dagsavisen)

Det er kø utenfor den klassiske dineren «Becky’s» i det Dagsavisen ankommer Portland i delstaten Maine. Klokken har blitt 08.00 – sent i dinersammenheng. Her åpner dørene 04:30 hver morgen.

Becky’s er det foretrukne frokoststedet for alt fra fiskere til lærere, lokalpolitikere og mekanikere her i Portland. Alle kjenner noen her.

Dineren Becky's er et knutepunkt for lokalsamfunnet i Portland, Maine. (Ulrik Øen Johnsen)

– Er du fra Norge, som i landet Norge?

Like utenfor Portland ligger tettstedet Norway. I likhet med byene Poland og Sweden er stedet oppkalt etter de som slo seg ned der først.

Becky's i Portland har holdt dørene åpne siden 1991. Hver dag kommer det hundrevis av sultne lokale hit for å få maten akkurat slik de liker den. Christopher drikker ofte en tomatjuice med pepper til frokost. (Ulrik Øen Johnsen)

En av gjestene på Becky’s er fascinert av at nordmenn synes det amerikanske presidentvalget er interessant. Selv har Christopher sluttet å bekymre seg for politikk. Han sier han tar én dag av gangen.

– For å være ærlig så vet jeg ikke om det spiller noen stor rolle for oss i Maine hvem som blir president. Jeg bestemmer meg på valgdagen for hvem jeg stemmer på, sier Christopher.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

En "Titanic" på Becky's er en av de mest populære spesialitetene. Det er en kjempeomelett med bacon, skinke, løk, og mer bacon. (Ulrik Øen Johnsen)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Kan få stor betydning

Nå kan Maine få mer å si i presidentvalget enn andre stater på grunn av den uvanlige måten å fordele valgmannsstemmene på her.

Maine er nemlig én av kun to delstater – Nebraska er den andre – som fordeler valgmannsstemmer etter kongressdistrikt. Hvert av Maines to kongressdistrikter gir én stemme, og delstaten som helhet gir ytterligere to stemmer.

Dette betyr at én kandidat kan vinne delstatens to valgmannsstemmer for den totale folkeavstemningen, mens en annen kandidat kan vinne stemmene i ett eller begge av distriktene.

Dersom den totale valgmannsfordelingen mellom kandidatene blir veldig tett, kan én enkelt valgmannsstemme fra Maines 2. distrikt være avgjørende for å vippe resultatet i én retning. Dette distriktet er kjent for å svinge mellom partiene og har gått til både Republikanerne og Demokratene i de siste valgene.

Dermed kan valget i Maine få langt større nasjonal betydning enn det man vanligvis ser i en såpass liten delstat. Det bor bare i underkant av 1,5 millioner mennesker i hele delstaten.

– Helt avhengig av å få folk hit

– Portland er helt klart et utfordrende sted å drive forretning.

Quincy Hentzel er styreleder og administrerende direktør i Portland Chamber of Commerce. Her jobber hun sammen med et lite team for å legge til rette for små og store bedrifter med Portland som hjemmeadresse.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Quincy Hentzel leder handelskammeret Portland Chamber of Commerce i Portland, Maine. En interesseorganisasjon for bedriftene i området. (Ulrik Øen Johnsen)

– Alt er dyrt. Det er dyrt å leie butikklokaler. Det er dyrt å bo. Vi har en høyere minstelønn i Portland enn i resten av delstaten. Og det er stadig snakk om å øke minstelønnen. Akkurat nå er vi på 15 dollar i timen, som er ganske høyt for USA, sier Hentzel.

De siste ukene har det vært total kollaps i restaurantnæringen i Portland.

– 12 restauranter har stengt i løpet av de siste tre ukene. Det medlemmene våre sier er at turistsesongen som skal være det som får dem gjennom høsten og vinteren sviktet totalt. I tillegg er det vanskeligere å finne kvalifisert arbeidskraft, for ikke å nevne det faktum at færre folk faktisk har råd til å gå ut å spise, sier Hentzel.

Nå håper Hentzel på lysere tider, men hun er bekymret for hvordan debatten om innvandring utvikler seg. Særlig Donald Trump har varslet kraftige innstramminger på innvandringsfeltet dersom han vinner valget.

Maine har en av USAs eldste befolkninger, og er helt avhengig av vekst gjennom tilflytting. Da er sterke innstramminger på flyt av folk dårlig nytt for næringslivet her.

– Vi må på en eller annen måte tiltrekke oss 75.000 mennesker til delstaten innen 2030. Samtidig må vi beholde alle som allerede bor her. Vi kan ikke klare dette uten innvandring. Vi er avhengig av å få folk hit fra andre land. Hvis noe endrer seg på føderalt nivå som forhindrer dette vil det være ødeleggende for oss. Jeg vet ikke hvordan vi skal fylle det tomrommet eller nå det tallet uten innvandring, sier hun.

Hentzel sier at det også haster å bygge ut mer boliger, for å kunne nå vekstmålene.

– Vi trenger å bygge 80.000 nye boliger innen 2030 i delstaten, ikke bare i Portland, selvfølgelig. Og ja, problemet akkurat nå med boliger er at det er så dyrt å bygge dem. Maine har historisk sett vært en liten delstat befolkningsmessig, en veldig landlig delstat. I flere tiår har lokalsamfunnene våre bestått av eneboliger på omtrent to mål med tomt. Vi var helt uforberedt, og plutselig våknet vi midt i en boligkrise etter pandemien, sier Hentzel.

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

---

Om delstaten Maine

Maine har en befolkning på rundt 1,3 millioner, med en av de eldste gjennomsnittsalderne i USA.

Statens økonomi er dominert av skogbruk, fiskeri (spesielt hummer) og turisme.

Maine er kjent for å ha sterke uavhengige velgertradisjoner, og mange stemmer på person fremfor parti.

Den største byen er Portland, men mange bor i små byer eller landlige områder.

Maine har flere høyt rangerte universiteter, inkludert University of Maine, som tiltrekker seg studenter fra hele regionen.

---

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

– Naturen til amerikansk politikk er i spill

– Det føles annerledes. Mens tidligere valg grunnleggende sett har handlet om hva regjeringen burde gjøre, føles dette mer som et spørsmål om hva amerikansk styresett er. Sånn ser jeg det – selve naturen til amerikansk politikk er nå i spill.

Mark Dion er ordfører i Portland, Maine. (Ulrik Øen Johnsen, Ulrik Øen Johnsen)

Mark Dion har vært ordfører i Portland i ett år. Før det har han vært både medlem av Representantenes hus, og Demokratisk senator fra Maine. Dion har bakgrunn som sheriff for det nordlige Maine, og tok senere videreutdanning som jurist før han gikk inn i politikken.

Som folkevalgt med bakgrunn fra det konservative nordlige Maine, appellerer Dion til både Demokrater og Republikanere i Portland.

– Hvordan har man havnet i en slik situasjon som du nå beskriver – Et skjebnevalg, altså?

– Ved å unnlate å anerkjenne sunn fornuft hos vanlige folk. Jeg tror at når vi fremmer noe som er veldig tilfredsstillende for intellektuelle eller politiske eksperter er det noe som gir mening på skrivebordet. Men, hvis jeg prøver å selge det budskapet på en lokal kafé, så sier de: «Hva snakker du om?», sier Dion.

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Rådhuset i Portland, Maine. (Ulrik Øen Johnsen)

Ordføreren deler bekymringen til lederen av handelskammeret i spørsmålet om innvandring.

– Donald Trump forstår ikke at USAs grunnleggende idé er å ønske innvandrere velkommen. Det er et grunnprinsipp. I motsetning til Europa, hvor det også er mye kryssmigrasjon. Vi hadde opprinnelig ingen befolkning her annet enn urfolk. Så hvis dette var en forretningsmodell, ville grunnleggerne spurt: Hvordan får vi folk til å flytte hit? Hvordan tiltrekker vi oss dem? Hvordan subsidierer vi den prosessen? Fordi vi trenger arbeidere. Vi har en overflod av naturressurser, men de kan ikke utnyttes eller bringes på markedet uten mennesker til å gjøre jobben, sier Dion og legger til:

– I Maine er det interessante at vi alle er innvandrere. Jeg er fransk-canadier. Besteforeldrene mine flyktet fra Canada på 30-tallet på grunn av en økonomisk kollaps. De bygde de største byene her, dette er jo småbyer – men for oss er de byer. Alle mellomstore byer var franske. Skotter, og irer, de kom hit de også.

– Hva er ett mål, og ett håp du har for kvaliteten på amerikansk demokrati i årene som kommer?

– Stabilitet. Og fra stabilitet vil jeg få tillit. Og hvis jeg har tillit, kan jeg gjenvinne evnen til å håpe at vi kan oppnå gode ting. Og håp driver det. For Amerikas ansikt vil endre seg. Og for å få til den endringen, er håp det eneste som trengs. Jeg tror det er det som skiller Amerika fra alle andre. Den amerikanske drømmen blir alltid fornyet, omdefinert og justert.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)