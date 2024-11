Høyre er ute og ror

Høyre-leder Erna Solberg har i årevis vært klar på at partiet hennes ikke vil bidra til at det skapes nullskatteytere. Men nå hevder Høyre-nestleder Tina Bru at det ikke gir mening å snakke om begrepet «nullskatteytere». Hun hevder at ingen søkkrike nordmenn er varige nullskatteytere.

Bakteppet er det faktum at de fire borgerlige partiene er enige om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. «Nå står hele borgerlig side sammen om å fjerne denne skadelige skatten på norske arbeidsplasser. Da skal vi får det til», sa Erna Solberg nylig til TV 2.

Høyre og Frp har lenge hatt dette standpunktet. Det nye er at også KrF og Venstre er med på politikken. Og det er en stor nyhet at Høyre har justert begrunnelsen. Erna Solberg sitter ikke lenger stille i båten, men er ute og ror. Hun gjør nå et poeng av at rike nordmenn kan være nullskatteytere i ett enkeltår uten at de dermed er nullskatteytere i hennes øyne.

Dette er og blir en bortforklaring.

Det er på sin plass å minne om hva Erna Solberg skrev i sin bok «Mennesker, ikke milliarder» i 2011. Her lovet hun at partiet, under hennes ledelse, «ikke vil bli med i en regjering som aksepterer at folk blir nullskatteytere». En fullstendig fjerning av formuesskatten vil nemlig føre til at det blir atskillig flere nullskatteytere her til lands.

Statistisk sentralbyrå forteller oss at 623.400 nordmenn betalte formuesskatt i 2022. Blant disse var det 24.800 personer som ikke betalte inntektsskatt, altså var nullskatteytere ut fra en slik definisjon. Videre hører det med til bildet at 16.400 av disse igjen var pensjonister med så lav pensjon at de ikke betalte inntektsskatt.

Formuesskatten har både positive og negative sider. Den virker omfordelende og hindrer at vi får enda flere nullskatteytere. På den annen side er det bare norske eiere av bedrifter som beskattes, for utenlandske eiere slipper unna. I tillegg må det betales formuesskatt også når bedriften går med underskudd. Og gründere blir ofte hardt rammet.

Det hører med til historien at Erna Solberg ikke har funnet noen løsning på utfordringen hun beskrev så godt allerede i 2011. Det hjalp ikke at hun satt åtte år som statsminister og hadde et dyktig embetsverk til sin disposisjon. Derfor nøyer Høyre seg med å ville fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, altså aksjer, næringseiendom og driftsmidler i bedrifter. Dermed blir det pensjonister som må ta det meste av regningen.

Fra Høyres side vises det nå til at skattereglene har blitt strammet til de siste årene. Det poengteres også at partiet har fått mer kunnskap om hvem nullskatteyterne er. Erna Solberg hevder at personer med god evne til å betale skatt, gjør nettopp det. Men overfor Aftenposten legger hun til: «I enkeltår kan det likevel være at noen betaler skatt, fordi de fremdeles lever av utbyttet de skattet mye av året før». Dette er begrunnelsen for det nye synet på nullskatteytere.

Høyre-lederen er altså ikke lenger like bastant som hun var i 2011. Hun bør derfor innrømme at det blir flere nullskatteytere hvis formuesskatten reduseres. Ærlighet varer lengst når tallenes tale er så klar. Det er og blir en bortforklaring når Høyre nå hevder at det ikke gir mening å snakke om nullskatteytere. Erna Solberg har bitt seg selv i halen.

