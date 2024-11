Trump er farlig

I morgen går amerikanerne til valgurnene. Men det verken føles som eller er bare amerikanernes valg. Hvem som blir USAs neste president er helt avgjørende for vår felles framtid. Valget i USA er et globalt veikryss. Derfor dekkes dette valget i en bredde og dybde vi aldri før har sett her hjemme.

Det er mulig noen norske redaktører syns Trump er kul og at mediene må prøve å forstå hans appell blant unge menn. Nei, Trump er ikke kul fordi han er ukonvensjonell − og gir faen − slik Subjekts Danby Choi hevder på NRK. Dette er virkeligheten og ikke reality-TV. Han er farlig fordi han gir faen. Fordi han er grenseløs. Vi velger å se på hva han har sagt, er villig til å gjøre, og konsekvensene av dette. Det er med stor uro vi går denne valgtirsdagen i møte.

Vinner Donald Trump kan demokratiet ha tapt krigen.

Vinner Kamala Harris har demokratiet vunnet et slag, men det betyr slett ikke at krigen mot ytre høyre er over. Det kan bety et farvel til Donald Trump (78), som til slutt ikke vil ha kreftene til å fortsette. Men han etterlater seg en destruktiv arv, en potent amerikansk høyreside som vil undergrave tilliten og øke motsetningene i det amerikanske samfunnet. Det er lettere å rive ned enn å bygge opp.

En rekke uttalelser han har kommet med denne valgkampen, har vist at han mangler den grunnleggende respekten for det regelbaserte, politiske systemet. Han aksepterte ikke valgresultatet i 2020, og vil ikke gjøre det nå.

Vinner Donald Trump vil han utvide sin makt og fullmakter som president. Han ønsker å bytte ut statsapparatets byråkrater og fagfolk med lojalister. Han kan i løpet av få år bytte ut ytterligere to eldre medlemmer av USAs høyesterett. Det kan bety et rent konservativt eller kanskje også reaksjonært flertall i landets viktigste domstol.

Vinner Donald Trump vil ytre høyre stramme grepet om det amerikanske samfunnet. For åtte år siden var Trump en overraskelse for alle. Nå har smarte hoder hatt god tid til å planlegge for hans tilbakekomst. Nå er de godt forberedt på å bruke Trump som et verktøy for politikk og for varige samfunnsendringer.

Vinner Donald Trump kan USA isolere seg, bli mer proteksjonistiske og nedprioritere det kollektive forsvaret landet har hatt sammen med Nato i 75 år. Trump kan også igjen melde USA ut av det globale samarbeidet for klima. Uten USAs ledelse vil klima- og sikkerhetspolitikken miste sine rammer. Og verden vil bli et enda farligere sted.

