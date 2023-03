100 påskenøtter for store og små

Svarene står under spørsmålene i hver kategori.

Påske

1. Ordet «påske» stammer fra det hebraiske ordet «pesach». Hva betyr det?

2. Hvilke dager kaller vi «den stille uke»?

3. Hvem skrev teksten til den kjente påskesalmen «Jesus lever, graven brast»?

4. Den første skriftlige beskrivelsen av påskeharen finner vi i verket «De ovis paschalibus», skrevet av tyske Georg Franck. Hvilket århundre ble verket skrevet?

5. Hva er de to hovedingrediensene i marsipan?

6. Hvilket år lanserte Freia sjokoladen Kvikk Lunsj?

7. I hvilket hav ligger Påskeøya?

8. Hvilken bok regnes som den første norske påskekrimmen?

9. Hvem skrev romanen «Påskeparaden» («The Easter Parade»)?

10. Hva er den tidligst mulige datoen for første påskedag?

Svar

1. «Å gå forbi»

2. Dagene fra palmesøndag til påskeaften

3. Johan Nordahl Brun

4. 1600-tallet (1682)

5. Mandler og melis

6. 1937

7. Stillehavet

8. «Bergenstoget plyndret i natt!»

9. Richard Yates

10. 22. mars

Historie

1. Hvem var Tysklands rikskansler i 55 dager vinteren 1932/33 før Adolf Hitler overtok?

2. USAs første president var George Washington, men hvem var den andre?

3. Hvilket år ble Nato grunnlagt?

4. Hvilket ran er det største i norgeshistorien, målt i pengeverdi?

5. Hvilket år ble sankthans avskaffet som helligdag?

6. Hva kalles slaget i 1030 der kong Olav Haraldsson mistet livet?

7. Hva er Theodor Larsen (1841–1892) kjent for?

8. Ingrid Bjerkås var den første kvinnen som ble prest i Den norske kirke. Hvilket år skjedde det?

9. Hvilket år var storbrannen i London, kjent som «Great Fire of London»?

10. Hva er møbelsnekkeren Thor Bjørklund kjent for å ha oppfunnet?

Han var USAs andre president. Hva het han? (NTB Tema)

Svar

1. Kurt von Schleicher

2. John Adams

3. 1949

4. Nokas-ranet (2004)

5. 1770

6. Slaget på Stiklestad

7. Han var Norges siste bøddel

8. 1961

9. 1666

10. Ostehøvelen

Film og TV

1. Hva het søsteren til karakteren Phoebe i sitcom-serien «Friends»?

2. I hvilken TV-serie møter vi karakteren Elizabeth Jennings?

3. Hvem spiller karakteren William Bergvik i den norske TV-serien «Exit»?

4. Hva het programlederen i «Paradise hotell» fra 2009 til 2021?

5. Hvor mange Oscar-priser har den amerikanske skuespilleren Johnny Depp vunnet?

6. Hvilken film har vært den mest innbringende på verdensbasis?

7. Hvilket år laget den franske oppfinneren Louis Le Prince verdens første film?

8. Hvem spiller rollen som stalkeren Joe Goldberg i TV-serien «You»?

9. Hvem spiller Ester i «Ellos eatnu – La elva leve», filmen om Alta-konflikten som kom i år?

10. Hvem er den nye programlederen i «Farmen kjendis»?

Hvor mange Oscar har Johnny Depp vunnet? (Toru Hanai/NTB Tema)

Svar

1. Ursula

2. «The Americans»

3. Pål Sverre Hagen

4. Triana Iglesias Holten

5. Null

6. «Avatar 1»

7. 1888

8. Penn Badgley

9. Ella Marie Hætta Isaksen

10. Tiril Sjåstad Christiansen

Litteratur og kunst

1. Hvem skrev romanen «Reisen til nattens ende»?

2. Hvem fikk Nobelprisen i litteratur i 2022?

3. «Peer, du lyver!» er den første replikken i Henrik Ibsens «Peer Gynt». Hvem uttaler den?

4. Hvem malte maleriet «Venus’ fødsel» (1486)?

5. Ingeborg Arvola vant Brageprisen 2022 innen skjønnlitteratur. Med hvilken bok?

6. Innenfor hvilken kunstretning var René Magritte et sentralt navn?

7. Hva heter Tracey Emins store skulptur utenfor Munchmuseet, reist i juni 2022?

8. Hva heter den belgiske detektivfiguren i Agatha Christies krimbøker?

9. Stina Högkvist ved Nasjonalmuseet omtaler et Christian Krohg-maleri som «kolonialistisk». Hva heter maleriet?

10. Hvem skrev teksten «Janteloven»?

Tracey Emin, i forgrunnen, har laget skulpturen i bakgrunnen. Hva heter den? (Heiko Junge/NTB Tema)

Svar

1. Louis-Ferdinand Céline

2. Annie Ernaux

3. Mor Åse

4. Sandro Botticelli

5. «Kniven i ilden»

6. Surrealismen

7. «The Mother»

8. Hercule Poirot

9. «Leiv Eiriksson oppdager Amerika»

10. Aksel Sandemose

Idrett

1. Liverpool vant 5. mars i år sin største seier noensinne mot sin argeste rival, Manchester United. Hva ble stillingen?

2. Hva viser golfuttrykket «divot» til?

3. Hvilket fotballag vant Champions League i 2022?

4. Petter Northug har tatt 16 VM-medaljer i langrenn, hvor mange av disse er gull?

5. Hvilken norsk kvinnelig skiløper tok sølv på 30 kilometer i årets ski-VM?

6. Hvilken fotballklubb spiller Gabriel Martinelli for?

7. Nylig returnerte en av verdens beste UFC-utøvere til ringen i divisjonen tungvekt. Hva heter han?

8. Hvilket år ble London Marathon arrangert for første gang?

9. Hvem vant femmila i Holmenkollen i 2023?

10. Hvilken skøyteløper hadde kallenavnet «Kupper'n»?

Liverpools Mohamed Salah feirer kampen mot Manchester United 5. mars. Hva ble resultatet? (Carl Recine/NTB Tema)

Svar

1. 7–0

2. Gressklumpen som løsner fra bakken når man slår et golfslag

3. Real Madrid CF

4. 13

5. Anne Kjersti Kalvå

6. Arsenal FC

7. Jon Jones

8. 1981

9. Simen Hegstad Krüger

10. Knut Johannesen

Geografi

1. Navnet på landet Zimbabwe er tatt fra ruiner som ligger i landet. Hva kalles disse ruinene?

2. Hva er Europas nest lengste elv, etter elven Volga?

3. Hva kaller man de fattigste områdene med slumbebyggelse i Brasil?

4. I hvilken by finner vi den kjente, bønneformede skulpturen med kallenavnet «The Bean»?

5. Hvilken verdensdel har minst risiko for jordskjelv?

6. Hva heter Norges nest høyeste fjell?

7. Ved hvilken storby ligger Charles de Gaulle internasjonale lufthavn?

8. Hva heter den største øya i øygruppa Orknøyene?

9. Hvilken elv renner gjennom Berlin?

10. Hva heter lavaøya som ble til utenfor Island i 1963?

Hva heter elven som renner gjennom Berlin? (NTB Tema)

Svar

1. Great Zimbabwe

2. Donau

3. Favela

4. Chicago

5. Antarktis

6. Glittertinden

7. Paris

8. Mainland

9. Spree

10. Surtsey

Dyr og natur

1. Hvor i Norge ligger tregrensa høyest?

2. Hvor ofte er det solformørkelse?

3. Hvor mange kjente måner har Jupiter?

4. Robert Pershing Wadlow regnes som verdens høyeste mann. Hvor høy var han?

5. Hvilket dyr har det vitenskapelige navnet Rangifer tarandus?

6. Hvilken fugl er Norges nasjonalfugl?

7. Hvilket landdyr er verdens største?

8. Om hvilket norsk treslag blir det sagt at det bruker 500 år på å vokse, og 500 år på å dø?

9. Hva er den vanlige norske betegnelsen på den invaderende arten japansk sjøpung?

10. Hvor mange knokler består menneskekroppen av?

Hvor ofte er det solformørkelse? (Rune Stoltz Bertinussen/NTB Tema)

Svar

1. Jotunheimen

2. Mellom to og fem ganger i året

3. 79

4. 2,72 meter

5. Reinsdyr

6. Fossekall

7. Elefant

8. Eik

9. Havnespy

10. 206

Politikk og samfunn

1. Hvem er EU-kommisjonens leder?

2. Hvilken ukrainsk president flyktet i forbindelse med avsettelsen i 2014?

3. Hvem ble president i Brasil 1. januar 2023?

4. Hva fikk justisminister Emilie Enger Mehl kritikk for å ha på telefonen sin?

5. Hva kjemper organisasjonen Motvind mot?

6. Hun var Storbritannias statsminister i 49 dager i 2022. Hva het hun?

7. Hvilke to journalister vant Nobels fredspris for 2021 for sin innsats for ytringsfriheten?

8. Hvilken organisasjon er psykologen Saher Sourouri talsperson for?

9. Hvor er Camilla Stoltenberg direktør?

10. I år har det vært store demonstrasjoner i Frankrike. Mot hva?

Hva fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl kritikk for å ha på telefonen sin? (Hanna Johre/NTB Tema)

Svar

1. Ursula von der Leyen

2. Viktor Janukovitsj

3. Luiz Inácio Lula da Silva

4. Appen Tiktok

5. Vindkraftutbygging i Norge

6. Liz Truss

7. Maria Ressa og Dmitrij Muratov

8. Arkitekturoppgjøret

9. Folkehelseinstituttet

10. Høyere pensjonsalder

Musikk

1. Når døde Michael Jackson?

2. Hvilken norsk musikkgruppe bruker rosa masker?

3. Netflix-serien «Stranger things» gjorde en Kate Bush-låt fra 1985 populær igjen. Hva heter låten?

4. Musikeren Jeff Beck døde 10. januar 2023. Hvilket instrument spilte han?

5. Hva betyr det italienske musikkuttrykket deliberato?

6. Et gitarriff av bandet «The White Stripes» synges på fotballstadioner over hele verden. Fra hvilken låt er riffet?

7. Hva heter temasangen til filmen «Rocky»?

8. Hvem ble i 2023 den mestvinnende artisten på Grammy Awards, med 32 priser sammenlagt gjennom karrieren?

9. Hvilket band hadde en kjempehit med låten «Centerfold» i 1981?

10. Tittelen på et album av Lana Del Rey inneholder navnet på en amerikansk bildekunstner. Hva heter albumet?

Lana Del Ray. (Mario Anzuoni/NTB Tema)

Svar

1. 25. juni 2009

2. Ballinciaga

3. «Running up that hill»

4. Gitar

5. Bestemt, besluttsomt

6. «Seven Nation Army»

7. «Gonna Fly Now»

8. Beyoncé

9. The J. Geils Band

10. «Norman Fucking Rockwell!»

Ti for barn

1. Hva heter poteten i «Toy Story»?

2. På hvilken dato markerer vi kvinnedagen hvert år?

3. Hva er hovedstaden i Finland?

4. Hva kaller vi krypdyrene som levde på jorda for 200 til 66 millioner år siden?

5. Hva heter presidenten i USA?

6. Hvilket år ble grunnloven i Norge vedtatt?

7. Hvor mange bein har en flue?

8. Hva heter grisen i historiene om Ole Brumm?

9. Hannhesten kalles hingst, men hva kalles hunnhesten?

10. Hva er PC en forkortelse for?

Hva heter grisen som bærer honningkrukken? (NTB Tema)

Svar

1. Mr. Potato Head

2. 8. mars

3. Helsingfors/Helsinki

4. Dinosaurer

5. Joe Biden

6. 1814

7. Seks

8. Nasse Nøff

9. Hoppe

10. Personal computer

