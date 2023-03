Rørt av uvanlig spleiselag på Rema 1000: – Jeg fikk nesten en tåre i øyekroken

Tirsdag kveld utspilte det seg en rørende scene på den lokale Rema 1000-butikken i Arnebråtveien i Oslo.

En eldre dame kunne ikke finne kortet sitt da hun skulle betale for varene sine, og hadde dessuten ikke nok kontanter til å gjøre opp for seg. 472 kroner manglet.

Da tok den unge mannen som ekspederte henne grep. Butikkmedarbeider Jacek Jankowski tilbød å betale differansen fra egen lomme.

Initiativet førte til en kjedereaksjon uten like.

Hjelp fra køen bak

Først tilbød en annen Rema 1000-ansatt i kassa ved siden av, Afraseyab Ali Khan, å dele restbeløpet i to med kollega Jankowski. Så kom det et rop fra køen bak dama:

– Ja, men da spleiser vi!

Ordene kom fra musikkartist Unni Wilhelmsen, som har lagt ut en beskrivelse av episoden på Facebook. Innlegget har i skrivende stund fått over 2.600 positive reaksjoner og blitt delt over 70 ganger.

Wilhelmsens innblanding førte til at mannen foran henne i kassakøen også ville bla opp for damens varer. Til slutt var de fem personer som delte på regninga, inkludert Wilhelmsens samboer.

Ble refundert - med bonus

Givergleden stoppet ikke der.

Kjøpmann Bjørn Vegard Nilsen ble så stolt av sine ansatte at han ga dem begge 300 kroner hver, etter å ha hørt om måten de stilte opp for kunden på.

– Jeg synes det var veldig snilt av dem. Jeg tenkte det var bedre at de fikk litt ekstra penger av meg, så jeg sendte dem 300 kroner fra min egen Vipps-konto, forteller Nilsen.

Bjørn Vegard Nilsen, kjøpmann på Rema 1000 Arnebråtveien, sørget for at de to ansatte kom ut av det i pluss. (Privat)

Han forteller at det ikke er uvanlig at kunder dukker opp i kassa uten å kunne gjøre opp for seg. Dersom det er stamkunder, hender det at de ansatte ber dem om å betale neste gang de er innom. I tilfeller der noen har glemt betalingskortet sitt, tilbyr dessuten de ansatte noen ganger å betale med egne kort, for å deretter be kunden vipse dem beløpet, ifølge kjøpmannen.

– Men jeg har aldri hørt om ansatte som har spleiset for varene til en kunde på denne måten før, sier han.

Dagsavisen har forsøkt å spore opp damen som var mottakeren av tirsdagens pengeinnsamling, uten hell.

Inspirert av gode rollemodeller

Mannen som startet det hele, Jacek Jankowski, forteller at han ble overrasket over at så mange andre også ville bli med på spleiselaget. Han var forberedt på å betale hele summen selv.

– Jeg ble veldig sjokkert og overrasket over at det var så mange snille og kule mennesker på ett sted samtidig. Jeg fikk nesten en tåre i øyekroken, sier han til Dagsavisen.

Butikkmedarbeider Jacek Jankowski (21) sier han ble veldig overrasket over responsen på initiativet hans. (Privat)

Jankowski ble inspirert av hans foreldre og bestemor til å stille opp for den eldre damen på butikken.

– De lærte meg at man alltid må være snille mot hverandre. Hvis vi alle er det, får vi det bedre sammen. Det er et stort steg mot et enda bedre samfunn, sier 21-åringen, som jobber deltid på butikken og til daglig studerer administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet ved Oslo Met.

Får skryt av ledelsen

Måten butikkmedarbeiderne Jankowski og Khan håndterte situasjonen på, settes pris på av ledelsen til Rema 1000.

– Hos oss står verdiene våre støtt og de ansatte ved Rema 1000 Arnebråtveien oppfører seg helt i tråd med verdigrunnlaget vårt. Det er godt å se. Vi unner og beundrer dem for den gode gjerningen de har gjort, sier regiondirektør Per Arne Davidsen til Dagsavisen.

– Dette er en veldig hyggelig hendelse, både for kunden og for oss. Hos Rema 1000 er kunden vår øverste sjef og det fineste og viktigste vi kan gjøre, er å få kunden til å føle seg ivaretatt, legger han til.

Lett å henge seg på

Artist og butikkunde Unni Wilhelmsen, som slo gjennom med debutalbumet To Whom It May Concern i 1996, forteller at det var en enkel avgjørelse å bli med på spleiselaget, særlig etter at de ansatte først hadde vist veien.

– Jeg syntes det var for ille at de skulle ta den kostnaden alene. Jeg hadde tilbudt meg å hjelpe uansett, men uten å skrive om det på Facebook, sier hun til Dagsavisen.

Musikkartist Unni Wilhelmsen, som sto i køen bak damen, ble rørt av hvordan de ansatte stilte opp for kunden. (Gitte Johannessen/NTB)

Halvannen uke før hadde hun lagt ut et innlegg om en negativ opplevelse med unge mennesker, som blant annet VG omtalte. Episoden på Rema 1000-butikken opplevde hun som en fin motvekt til den saken.

– Jeg oppfattet den tiltroen de to unge gutta hadde til den gamle dama. Det var en sånn deilig, god tro fra unge folk. Det var en klokkeren respons. Det fineste var at de var så tillitsfulle og sjenerøse. For det er mye penger nå i disse dager, legger hun til.

Hun mener episoden på nærbutikken viser hvor viktig det er å bry seg om hverandre:

– Det er så enkelt.

