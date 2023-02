Innlegget ble først delt på Facebook og er gjengitt med tillatelse.

I går, da jeg var hos fastlegen, fikk jeg et spørsmål som jeg for noen år siden, selv i min villeste fantasi, ikke skulle tro var mulig å få i Norge.

«Har du helseforsikring?» spurte han, da han skulle henvise meg videre til spesialist. «Jeg liker egentlig ikke disse forsikringene, men nå har vi jo en gang et todelt helsevesen», la han til.

Jeg har selvsagt ikke helseforsikring – den stakkars forsikringsagenten som en gang spurte meg om jeg ville ha det, var nær ved å få seg en på tygga. Det er heller ikke noe alvorlig galt med meg som det haster å få gjort noe med. Jeg tåler fint å vente.

Men her er vi altså: I flere tiår har høyresiden fortalt oss at de private aktørene skal avlaste det offentlige, slik at det blir bedre for alle. Vi som har innvendt at det ikke blir flere leger eller mer midler av at noen tar ut ekstra profitt på å overbehandle middelklassen, vi hadde faktisk rett. Og hvert eneste Dr. Dropin-kontor jeg går forbi, hver eneste annonse for Volvat og Aleris som dukker opp i feeden min, får det til å skumme i meg av raseri.

For ikke bare bygger de ned den felles velferden vår, som vi har kjempet sånn for og vært så stolte av, de TJENER PENGER PÅ Å GJØRE DET. STORE PENGER.

Kanskje jeg en dag må bite i meg motstanden min mot å tegne uføreforsikring, barneforsikring, behandlingsforsikring og you name it, når jeg oppdager at det offentlige helsevesenet og velferdssystemet ikke lenger er i stand til å gi meg og mine det vi trenger. Kanskje er det bare enn så lenge jeg kan ta meg råd til å være rasende.

Jeg skulle ønske helseministeren, heller enn å oppfordre oss til å planlegge bedre og ta vare på egen helse, kunne si tydelig at det fremover skal bli vanskeligere å være privat helseaktør i Norge. At det ikke lenger skal være mulig å drive rovdrift på det offentlige ved å legge beslag på kostbare og nødvendige utdanninger til helsepersonell som skal bruke tiden sin på å rette opp i skjeve tær og gjøre helsescreeninger av friske folk, ja, kort sagt, at vi fortsatt skal ha et helsevesen der det er behovet for behandling som styrer hva slags hjelp du får og når, og ikke hva du har i lommeboka.

[ Kjersti Kvam: «Jeg er så sliten av å bekymre meg for ungen min» ]

[ «Det er ikke krise at ABC-klinikken forsvinner. Men det kan være begynnelsen på fremtidens todelte fødselsomsorg» ]