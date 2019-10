ALNA (Dagsavisen): – Jeg skal nok tilføre krydder på lørdag, ja. Absolutt. Men det skjer på banen. Maten får disse gutta stå for, sier en humrende Sander Berge (21) til Dagsavisen.

Han og Ødegaard var blant landslagsspillerne som fikk møte kokkelandslaget i forbindelse med tirsdagens pressetreff på Alna. Kokkelandslaget forbereder seg på neste års OL i Tyskland.

– Det var mye kunnskap å suge til seg. Jeg ble mektig imponert. Wow. Den tida de legger ned ... Man tenker jo bare at «her står sluttproduktet» når man får det servert, men de står jo utallige timer på kjøkkenet for å få til det de lager. Og kvaliteten på maten var ekstremt bra, sier Belgia-proffen om lunsjen spillerne fikk.

– Du gjør det sterkt på banen i Genk. Er du like sterk på kjøkkenet?

– Jeg er blitt bedre, faktisk. Nå har jeg bodd alene i to og et halvt år siden jeg dro fra Vålerenga, så da må man jo klare å få til noe, sier han smilende.

En glad laks

Landslagskomet og lagkompis Martin Ødegaard var også fornøyd med matinspirasjonen.

– Min rolle ble å observere og spise. Det klarte jeg bra, sier Real Sociedad-stjernen glisende til Dagsavisen.

– Hvordan er det med kokkeleringen i Spania?

– Jeg syns egentlig at jeg er flink. Jeg har måttet lære meg det nå, etter mange år i utlandet. Jeg er på et greit nivå. Det går mye i kylling, fisk og grønnsaker. Litt forskjellig, svarer 20-åringen som ble kåret til månedens spiller i La Liga for september.

– Har du noen norske innslag?

– Ja, norsk laks er jo det første folk sier når de ser meg der nede. Den norske laksen er stor i Spania, sier den 20 år gamle formspilleren.

Duoen skal prøve å hjelpe Norge til trepoengere i EM-kvalifiseringskampene mot Spania (Ullevaal lørdag) og Romania (Bucuresti tirsdag). Norge er tabellfirer så langt, ni poeng bak Spania som leder. Sverige på annenplass har elleve poeng, Romania på tredje har ti. Dermed blir de to kampene ekstremt viktige for Lars Lagerbäcks norske mannskap, skal man kunne kvalifisere seg direkte til mesterskapet neste år. Men mislykkes Lagerbäck og co. i gruppespillet, kan laget likevel få EM-billett via «kjøkkenveien» Nations League. Der er Norge allerede klar for semifinale på sitt nivå. Sluttvinneren er EM-klar.

Sulten på seier

– Hvor viktig blir Spania-kampen?

– Ekstremt viktig. Denne samlingen avgjør jo hva muligheten vår er. Vi går for tre poeng på Ullevaal, men vi må være realistisk. Spania har 18 av 18 poeng så langt. For vår del handler det om perfeksjon gjennom 90 minutter, skal vi få med oss noe. Vi må være veldig effektive, for vi får nok ikke mer enn to-tre sjanser, sier Berge.

Martin Ødegaard innrømmer at det blir en spesiell kamp for ham, som spiller i spansk fotball. Han peker på hva laget må gjøre for å prestere mot spanjolene:

– Vi må forsterke det vi gjorde mot Sverige (1-1 borte) sist. Vi må forsvare oss godt, og samtidig må vi ta vare på kontringene. Det blir viktig mot et så godt lag.

– Er uavgjort til å leve med, tross den jevne tabellsituasjonen?

– Absolutt. Uavgjort er et godt resultat mot Spania for oss. Det er ikke mange som tar poeng mot dem, svarer han.

– Samtidig går vi alltid for seier. Det vil vi gjøre nå også, legger han kjapt til.

Landslagssjef Lars Lagerbäck deler Ødegaards optimisme før møtet med stormakten.

Vil spise seg innpå

Svensken tror Norge kan sjokkere Spania foran egne fans.

– Ingenting er umulig, og jeg har faktisk aldri tapt mot Spania på hjemmebane. Jeg har bare møtt dem to ganger med et landslag hjemme, og det endte med en sier og en uavgjort, sa Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Han er klar på hva som blir viktig for å få noe ut av lørdagens kamp.

– Skal vi slå Spania, må vi være helt skjerpet i forsvarsspillet. Det er det viktigste å løfte sammenlignet med bortekampen i Valencia (1-2-tap), sa landslagssjefen til NTB.

Norge avslutter EM-kvaliken i november. Da kommer Færøyene på besøk til Ullevaal først, før siste kamp går borte mot Malta.

