Oljefondet erkjenner feilvurdering av omstridt israelsk selskap

Det opplyser oljefondet på en pressekonferanse i Arendal tirsdag morgen.

– Vi har solgt aksjer for 400 millioner kroner i denne perioden. Nesten 23 milliarder kroner investert i israelske aksjeselskaper er om lag 10 milliarder kroner mindre enn det vi ville hatt hvis vi hadde fulgt referanseindeksen fullt ut, sier Trond Grande, nestleder i oljefondet.

– Hadde vi investert helt i tråd med referanseindeksen, ville vi hatt 10 milliarder kroner mer investert i israelske selskaper, sier Grande.

Fondet flytter også forvaltningen av investeringer i Israel hjem til Norge og har sagt opp avtalene med sine tre eksterne forvaltere i Israel.

Erkjenner vurderingsfeil

Ved utgangen av første halvår var fondet investert i 61 ulike selskaper til en markedsverdi av 22,7 milliarder kroner, opplyser oljefondet.

Grande opplyste blant annet at fondet solgte seg helt ut av israelske statsobligasjoner i 2023, og at de har solgt seg ut av ti israelske selskaper basert på egne risikovurderinger. Det kommer i tillegg til elleve selskaper som er ekskludert på grunn av etikkrådets vurderinger siden 2009.

Oljefondets leder Nicolai Tangen erkjenner imidlertid at selskapet Bet Shemesh burde vært vurdert annerledes.

– Vi må erkjenne at selskapet burde vært kategorisert som høy risiko, sier Tangen.

Han omtaler Israel som et vanskelig marked for oljefondet.

– Det er et veldig krevende sted å være investert, sier han om Israel.

– Kan komme flere uttrekk

Han sier samtidig at han venter at fondet kommer til å selge seg ut av flere israelske selskaper i tiden framover.

– Vi må erkjenne at det har fremkommet informasjon vi burde ha fanget opp, sier Tangen.

Grande gjorde det klart at det vil være navn på listen over dem oljefondet har investeringer i per i dag som det kan stilles spørsmål ved.

– Vi venter at det kan komme flere uttrekk fra denne porteføljen, understreket han.

Eget initiativ

Det var oljefondet selv som tok avgjørelsen om å starte nedsalget av israelske selskaper, bekreftet de under pressekonferansen.

– Men vi så at det var uttalelser fra statsministeren, og da tok vi seriøsiteten i dette til etterretning. Vi har ikke fått noen signaler fra statsministeren eller finansministeren som ikke er gitt i mediene, sa Tangen.

Nedsalget av aksjene startet i forrige uke og ble sluttført mandag, bekreftet finansminister Jens Stoltenberg (Ap) kort tid etter at nyheten kom mandag.