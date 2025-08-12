Innenriks
Oljefondet erkjenner feilvurdering av omstridt israelsk selskap
Oljefondet solgte eierandeler i Israel for 400 millioner kroner i årets første halvår. Samtidig har verdien på investeringene økt med 500 millioner kroner.
Det opplyser oljefondet på en pressekonferanse i Arendal tirsdag morgen.
– Vi har solgt aksjer for 400 millioner kroner i denne perioden. Nesten 23 milliarder kroner investert i israelske aksjeselskaper er om lag 10 milliarder kroner mindre enn det vi ville hatt hvis vi hadde fulgt referanseindeksen fullt ut, sier Trond Grande, nestleder i oljefondet.
– Hadde vi investert helt i tråd med referanseindeksen, ville vi hatt 10 milliarder kroner mer investert i israelske selskaper, sier Grande.
Fondet flytter også forvaltningen av investeringer i Israel hjem til Norge og har sagt opp avtalene med sine tre eksterne forvaltere i Israel.
Erkjenner vurderingsfeil
Ved utgangen av første halvår var fondet investert i 61 ulike selskaper til en markedsverdi av 22,7 milliarder kroner, opplyser oljefondet.
Grande opplyste blant annet at fondet solgte seg helt ut av israelske statsobligasjoner i 2023, og at de har solgt seg ut av ti israelske selskaper basert på egne risikovurderinger. Det kommer i tillegg til elleve selskaper som er ekskludert på grunn av etikkrådets vurderinger siden 2009.
Oljefondets leder Nicolai Tangen erkjenner imidlertid at selskapet Bet Shemesh burde vært vurdert annerledes.
– Vi må erkjenne at selskapet burde vært kategorisert som høy risiko, sier Tangen.
Han omtaler Israel som et vanskelig marked for oljefondet.
– Det er et veldig krevende sted å være investert, sier han om Israel.
– Kan komme flere uttrekk
Han sier samtidig at han venter at fondet kommer til å selge seg ut av flere israelske selskaper i tiden framover.
– Vi må erkjenne at det har fremkommet informasjon vi burde ha fanget opp, sier Tangen.
Grande gjorde det klart at det vil være navn på listen over dem oljefondet har investeringer i per i dag som det kan stilles spørsmål ved.
– Vi venter at det kan komme flere uttrekk fra denne porteføljen, understreket han.
Eget initiativ
Det var oljefondet selv som tok avgjørelsen om å starte nedsalget av israelske selskaper, bekreftet de under pressekonferansen.
– Men vi så at det var uttalelser fra statsministeren, og da tok vi seriøsiteten i dette til etterretning. Vi har ikke fått noen signaler fra statsministeren eller finansministeren som ikke er gitt i mediene, sa Tangen.
Nedsalget av aksjene startet i forrige uke og ble sluttført mandag, bekreftet finansminister Jens Stoltenberg (Ap) kort tid etter at nyheten kom mandag.