Oljefondet erkjenner feilvurdering av omstridt israelsk selskap

Oljefondet solgte eierandeler i Israel for 400 millioner kroner i årets første halvår. Samtidig har verdien på investeringene økt med 500 millioner kroner.

Oljefondets leder Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande på pressekonferanse tirsdag morgen.
Det opplyser oljefondet på en pressekonferanse i Arendal tirsdag morgen.

– Vi har solgt aksjer for 400 millioner kroner i denne perioden. Nesten 23 milliarder kroner investert i israelske aksjeselskaper er om lag 10 milliarder kroner mindre enn det vi ville hatt hvis vi hadde fulgt referanseindeksen fullt ut, sier Trond Grande, nestleder i oljefondet.

– Hadde vi investert helt i tråd med referanseindeksen, ville vi hatt 10 milliarder kroner mer investert i israelske selskaper, sier Grande.

Fondet flytter også forvaltningen av investeringer i Israel hjem til Norge og har sagt opp avtalene med sine tre eksterne forvaltere i Israel.

Erkjenner vurderingsfeil

Ved utgangen av første halvår var fondet investert i 61 ulike selskaper til en markedsverdi av 22,7 milliarder kroner, opplyser oljefondet.

Grande opplyste blant annet at fondet solgte seg helt ut av israelske statsobligasjoner i 2023, og at de har solgt seg ut av ti israelske selskaper basert på egne risikovurderinger. Det kommer i tillegg til elleve selskaper som er ekskludert på grunn av etikkrådets vurderinger siden 2009.

Oljefondets leder Nicolai Tangen erkjenner imidlertid at selskapet Bet Shemesh burde vært vurdert annerledes.

– Vi må erkjenne at selskapet burde vært kategorisert som høy risiko, sier Tangen.

Han omtaler Israel som et vanskelig marked for oljefondet.

– Det er et veldig krevende sted å være investert, sier han om Israel.

– Kan komme flere uttrekk

Han sier samtidig at han venter at fondet kommer til å selge seg ut av flere israelske selskaper i tiden framover.

– Vi må erkjenne at det har fremkommet informasjon vi burde ha fanget opp, sier Tangen.

Grande gjorde det klart at det vil være navn på listen over dem oljefondet har investeringer i per i dag som det kan stilles spørsmål ved.

– Vi venter at det kan komme flere uttrekk fra denne porteføljen, understreket han.

Eget initiativ

Det var oljefondet selv som tok avgjørelsen om å starte nedsalget av israelske selskaper, bekreftet de under pressekonferansen.

– Men vi så at det var uttalelser fra statsministeren, og da tok vi seriøsiteten i dette til etterretning. Vi har ikke fått noen signaler fra statsministeren eller finansministeren som ikke er gitt i mediene, sa Tangen.

Nedsalget av aksjene startet i forrige uke og ble sluttført mandag, bekreftet finansminister Jens Stoltenberg (Ap) kort tid etter at nyheten kom mandag.

