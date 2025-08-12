Rapport: Alvorlige omsorgsutfordringer for morgendagens eldre

En ny rapport fra Røde Kors viser at eldre i kommuner med god økonomi har 37 prosent større sjanse for å få sykehjemsplass enn de i kommuner med dårlig økonomi. Frank May / NTB

Rapporten, basert på analyser fra Statistisk sentralbyrå og Røde Kors sine egne erfaringer, viser at både omfanget og kompleksiteten i omsorgsbehovene vil øke kraftig med en aldrende befolkning.

– Eldreomsorgen er alles ansvar men først og fremst et offentlig ansvar. Vi må sørge for at ingen faller utenfor, uansett hvem de er eller hvor de bor, sier president Siri Hatlen i Røde Kors i en pressemelding.

Fem utsatte grupper

Rapporten identifiserer fem grupper som er særlig utsatt: aleneboende med lav inntekt, eldre uten pårørende, eldre innvandrere, eldre skeive og den samiske eldrebefolkningen. Disse gruppene har ofte få sosiale og økonomiske ressurser og begrenset tilgang til tilstrekkelige omsorgstilbud.

Røde Kors advarer mot en todelt helsestruktur der bosted og familieforhold avgjør omsorgstilbudet og viser til at eldre som bor i fattige kommuner får dårligere helsehjelp. I dag har eldre i kommuner med god økonomi 37 prosent større sjanse for å få sykehjemsplass enn de i kommuner med dårlig økonomi.

Må handle nå

– Når én av fire eldre som bor alene ikke har familie i nærheten, og dette stiger til én av tre i distriktene, sier det seg selv at vi må handle nå for å ivareta fremtidens eldre, sier Hatlen.

– Eldreomsorgen må være et felles ansvar. Vi må sørge for at ingen faller utenfor, uansett hvem de er eller hvor de bor, understreker hun.