«Klarer jeg det, klarer ALLE det» er kanskje det mest provoserende som kommer ut av munnen på influensere, skriver Hedda Aasland.
Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB
Kommentar
Det skriker ukyndighet av norske influensere
Influensere skryter ofte av egne suksesser som om alle kan gjøre det samme. Bak glansbildet skjuler det seg strategisk utnyttelse av makten de har.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett ulike influensere – «påvirkere», som blant annet tjener penger på å promotere ulike produkter eller egen person i sosiale medier – bedrive selvskryt over hvor langt de har kommet, hvor mye de har bygget opp fra grunnen og hvor dedikerte og hardtarbeidende de er. Kan skjønne at det er hardt å hente sponsede pakker på posten og produsere intetsigende snapper hele dagen!
Og så den mest bemerkelsesverdige one-lineren av dem alle: «Klarer jeg det, klarer ALLE det».