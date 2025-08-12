Det skriker ukyndighet av norske influensere

«Klarer jeg det, klarer ALLE det» er kanskje det mest provoserende som kommer ut av munnen på influensere, skriver Hedda Aasland. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.





Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett ulike influensere – «påvirkere», som blant annet tjener penger på å promotere ulike produkter eller egen person i sosiale medier – bedrive selvskryt over hvor langt de har kommet, hvor mye de har bygget opp fra grunnen og hvor dedikerte og hardtarbeidende de er. Kan skjønne at det er hardt å hente sponsede pakker på posten og produsere intetsigende snapper hele dagen!

Og så den mest bemerkelsesverdige one-lineren av dem alle: «Klarer jeg det, klarer ALLE det».