Støre sier nei til ny Ap-Sp-regjering: – Ikke min løsning

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er mest realistisk at Arbeiderpartiet fortsetter i regjering alene dersom rødgrønn side vinner valget. Ole Berg-Rusten / NTB

– Nei, jeg mener at det å ha bare to partier som ikke har flertall i regjering, det er ikke min løsning, sier Støre til NTB på spørsmål om hvor fristet han er til å gjenta et regjeringssamarbeid med bare Senterpartiet.

I en duell på partilederdebatten på Arendalsuka mandag kveld avslo både Støre og Vedum å diskutere en eventuell gjenforening.

I etterkant av debatten sier Støre samtidig at det er naturlig å diskutere et regjeringssamarbeid med både SV og Sp sammen dersom de rødgrønne vinner valget.

– Men jeg tror realismen i det sitter langt inne, sier han.

Støre påpeker at det er krevende på mange måter å sitte i en flerpartiregjering som har mindretall på Stortinget.

– Arbeiderpartiet har vist nå et halvt år at vi styrer godt og trygt. Det kan vi fortsette med, og så kan vi finne gode løsninger i Stortinget, sier han.

Vedum sier ja

Senterpartiet forlot regjeringssamarbeidet med Ap i februar. Nå er de imidlertid åpne for et nytt partnerskap.

– Vi mener beste regjeringsløsning for Norge er mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er det vi mener, og så vil vi alltid se hva vi får mest gjennomslag for, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Men en rødgrønn regjering, tror du det noen gang kan skje igjen?

– Vi håper at vi skal stoppe at Venstre, Frp og Høyre kommer i regjering, og så mener vi at den beste løsningen finnes mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, sier Vedum.

Nytt landskap

Vedum er fortsatt lite fristet til å samarbeide med SV i regjering. Den løsningen strittet han også imot etter valget i 2021. Men nå ser det politiske landskapet annerledes ut.

For det første er Sp nærmest halvert fra forrige valg på de siste målingene.

Og dersom de rødgrønne partiene får flertall, må en eventuell ny regjering trolig også ha støtte av Rødt, og kanskje også MDG.

På de siste meningsmålingene ligger den rødgrønne blokken, inkludert Rødt og MDG, an til et knepent flertall.

– Vi må kunne samarbeide

SV-leder Kirsti Bergstø sier at hun mener at partiene på rødgrønn side må kunne finne sammen.

– Vi må kunne samarbeide og få fram det beste i hverandre, sier hun.

Selv ser hun gjerne for seg å gå inn i regjering etter valget.

– Ja, hvis vi får tillit til det, så ønsker vi å søke mest mulig makt. Vi ønsker jo å ha mest mulig påvirkning av politikken, sier hun.

– Men tror du det er sannsynlig?

– Om det er vilje, er det jo mulig, sier Bergstø.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil gjerne ta statsminister Jonas Gahr Støres hånd i et nytt regjeringspartnerskap etter valget. Men Støre sier nei. Ole Berg-Rusten / NTB