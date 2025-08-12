Donald Trump, hvem er han?

Mandagens ordre om opprydding blant hjemløse og kriminelle i Washington DC passer inn i Donald Trumps fortelling om seg selv som en slags sjefforhandler og verdens sterke mann — en som handler mens andre snakker, mener Paul Moxnes. Bildet er fra pressekonferansen mandag ettermiddag norsk tid, med forsvarsminister Pete Hegseth til venstre. Alex Brandon, AP/NTB

Den 11. august smalt det på nytt fra Trump – han beordret at hjemløse i Washington DC skulle forlate byen umiddelbart, med FBI-agenter og Nasjonalgarden klare til å håndheve ordren.

Dette passer inn i Trumps narrativ om seg selv som en slags sjefforhandler og verdens sterke mann — en som handler mens andre snakker.

Men det er ikke ryddingen av hovedstadens gater som fanger meg. Det er ikke utspillet. Det er mannen.

For hvem er han egentlig – bak fasaden, bak caps og kapital?

Jeg har brukt et langt liv på å studere og undervise i personlighet. Jeg har sett mennesker forandre seg – og mennesker som forblir de samme.

Donald Trump lader seg i rampelyset som en mobil i hurtiglader.

Noen lever som om de er hugget i granitt. Andre, og de er ofte de mest interessante, er som plastilin. Formbare. Med vilje til selvrefleksjon. Myke, men også skjøre.

Trump? Jeg tror ikke han er hogget i stein. Jeg tror han er av noe seigere. Han glipper unna, men bøyer seg sjelden.

Det finnes få psykologiske «lover». Men det finnes mange modeller for å forstå personlighet. Den mest kjente er Big Five, eller femfaktormodellen. Den rangerer oss på fem dimensjoner: Ekstroversjon, åpenhet, samvittighetsfullhet, medmenneskelighet og emosjonell stabilitet. Som et slags psykologisk værkart.

Og Trump? Han lyser opp kartet.

Ekstroversjon? Absolutt. Han lader seg i rampelyset som en mobil i hurtiglader.

Åpenhet? Kanskje mindre. Kommunikasjonen hans minner mer om teater enn om ærlighet.

Samvittighetsfullhet? Her vakler kompassnålen. Trump hopper gjerne over detaljene, impulsstyrt og pragmatisk.

Medmenneskelighet? Mange vil nok si; lav. Men det kommer an på hvem man spør. Hans tilhengere føler seg sett, forstått, til og med elsket. Det i seg selv er en prestasjon.

Emosjonell stabilitet? Vel. La oss si det sånn: Hans sosiale medieplattform Truth Social minner mer om tropisk uvær enn om mild bris.

Men personlighetstrekk forteller ikke alt. Big Five er nyttig, men som alle kart: Den forenkler terrenget.

Dan McAdams, kjent amerikansk psykologiprofessor, har foreslått noe annet: At vi mennesker først og fremst er historier. Ikke lister med personlighetstrekk, men fortellinger – om hvem vi var, hvem vi er, og hvem vi prøver å bli.

Makt forsterker det som allerede bor i oss. Den som lett blir sint, blir rasende med makt.

Og hva slags fortelling er det Trump forteller – og tror på?

Jeg tror det er helten som slår oppover. Gutten som trosset elitene. Som reiste seg, kjempet, vant – og som fortsatt må slåss. Alltid. Mot fiender, kritikere, medier og eksperter. Alt som truer selvbildet.

Han må rope. Må skrive i store bokstaver. Må være større enn livet – fordi han innerst inne tror verden er ute etter ham. Et selvbilde – ikke bare stort, men beleiret. Og da må han forsvare seg. Ofte. Og gjerne på bekostning av fakta.

Er det farlig at en statsleder har en slik personlighet?

Ja. Ikke fordi vi trenger engler i maktens korridorer. Men fordi makt forsterker det som allerede bor i oss. Den som lett blir sint, blir rasende med makt. Den som lytter dårlig, blir døv med makt. Og den som foretrekker lojalitet fremfor sannhet, gjør demokratiet skjørt.

Men: Personlighet er ikke skjebne. Psykologer vet at den kan endres. Ikke over natten. Ikke alltid med vilje. Men kontekst former karakter. Liv former oss. Og embetet former oss også.

I Trumps tilfelle kan man lure. Har Det hvite hus endret ham – eller har han endret huset?

Noe av det mest karakteristiske med mennesker er at vi kan bli bedre. Vi kan lære, utvikle oss, forstå mer. Bli mer oss selv – eller en ny versjon av oss selv.

Trump endrer seg ikke. Eller, for å være presis; han endrer seg hele tiden, men på en uforutsigbar måte.

Det gjelder også for Trump. Men det krever én ting: Et blikk innover. En vilje til å se seg selv som et prosjekt i bevegelse, ikke som et ferdig produkt.

Trump ser ut til å være mest komfortabel med å være ferdig laget. Klar for salg. Ikke som et selv i utvikling, men som et merkevarenavn. Og kanskje er det det som gjør ham så fascinerende – og så farlig. Han endrer seg ikke. Eller, for å være presis; han endrer seg hele tiden, men på en uforutsigbar måte.

Og kanskje er det nettopp det som gjør oss andre så urolige. For vi vet, innerst inne, at ledere ikke bør være som værhaner i storm. De bør være som fyrtårn. Stødige. Klare. Bevisste.

Vi burde kanskje spørre oss, ikke bare hvem Trump er – men hva det sier om oss at vi gir ham så mye plass. Oss, meg inkludert.

For til syvende og sist gjelder det samme for ham som for oss: Vi blir den vi tror vi er.

Det er kanskje psykologens første og viktigste «lov».