Medienes dom: Støre vant partilederdebatten

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre har mye å smile for etter mandagens partilederdebatt, skal vi tro kommentatorene i flere norske medier. Ole Berg-Rusten / NTB

NTB har regnet ut gjennomsnittet av terningkastene til VG , TV 2 , Nettavisen , Dagbladet , Sunnmørsposten , Kampanje , Bergens Tidende , Fædrelandsvennen og Dagsavisen. Det er medienes kommentatorer som triller terningene, bortsett fra hos Kampanje. Der er det nettavisens valgkampjury som gir sin dom.

Snittet av terningkastene gir seieren til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som scorer hele 5,2 i snitt. Ikke langt etter kommer partilederen som han har erklært som sin hovedmotstander, men som fortsatt ikke vil gi et klart svar på om hun er statsministerkandidat. Frp-leder Sylvi Listhaug får nesten bare terningkast 5, med BTs firer som unntak. Totalt blir snittet 4,9.

Resten av resultatene ser slik ut:

* Erna Solberg (H): 4

* Guri Melby (V): 3,8

* Marie Sneve Martinussen (R): 3,5

* Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 3,1

* Dag-Inge Ulstein (KrF): 2,9

* Kirsti Bergstø (SV): 2,6

* Arild Hermstad (MDG): 2,5

– Erter Erna

Statsministeren innkasserer dermed sin andre seier i en partilederdebatt i årets valgkamp. Støre fikk terningkast fem av alle, utenom TV 2 og Kampanje som slo til med hver sin sekser.

TV 2s kommentator påpeker at statsministeren får mer taletid ettersom borgerlig side har to statsministerkandidater som bytter på å angripe han, og mener han bruker tiden godt.

– Han er godt forberedt og balanserer mellom egen politikk og angrep på motstanderne.

VG mener han har lært seg et nytt triks i årets valgkamp.

– Nemlig å erte Erna ved å påpeke at Frp er større og at det er Sylvi som bestemmer nå, skriver VGs kommentator.

Dagens store overraskelse

Nederst på lista finner vi altså SV-leder Kirsti Bergstø og MDG-leder Arild Hermstad. MDG-lederen er den som spriker mest i bedømmelsen, han får terningkast 1 av TV 2 og Sunnmørsposten, men får 5 av Dagbladet og 4 av VG.

Dagbladet kaller han dagens store overraskelse og mener han glitret i duell.

– Er stadig den eneste i panelet som fortsatt snakker inderlig om grønn omstilling og har et lengre perspektiv enn neste stortingsperiode. Derfor overbeviste Hermstad i dag, skriver avisens kommentator

TV 2 gir han derimot totalslakt og mener at trikset med å dra opp en gulrot fra innerlomma for å understreke at man vil ha flere «gulrøtter» i politikken, blir litt for enkelt.

Fisker i garnet

Også Vårt Land, som bruker fisker og ikke terningkast, mener Støre og Listhaug kom best ut av debatten. Avisen gir Ap-lederen og Frp-lederen fem fisker i garnet.

Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Dag-Inge Ulstein (KrF) får begge fire fisker, mens Høyre-leder Erna Solberg får tre. Tre fisker får også SV-leder Kirsti Bergstø, Sp-leder Vedum og Venstre-leder Guri Melby.

MDGs Arild Hermstad får kun én fisk av avisen.