På Nordtvedt skole jobbes det mye med å bedre elevenes leseferdigheter. Det er en helt avgjørende ferdighet, mener kontaktlærer Koray Ilgaz. Foto: Kenneth Stensrud

Statistikk om leseferdighetene til norske skoleelever er ingen god lesing om dagen. Selv om nedgangen er bred, er det enkelte barn som skiller seg ut.

Ser man på resultatet fra de nasjonale prøvene for skoleåret 2024/2025, kommer det fram en tydelig differanse i leseferdigheter mellom øst og vest blant offentlige skoler i Oslo.

På 5. trinn ligger ni av de ti beste skolene i velstående bydeler. De ti dårligste skolene ligger alle på østkanten.