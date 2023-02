Gullhåpet ute for VIF som gikk på årets fjerde tap for Sparta

Med tre runder igjen av grunnserien ligger Vålerenga foreløpig an til å ta en bronsemedalje, men det er fortsatt tett som hagl i toppen. Før dagens runde leder Stavanger Oilers ligaen, poenget foran Storhamar, og tre poeng foran Vålerenga. Sparta ligger på sin side bare poenget bak Vålerenga igjen, så torsdagens oppgjør i Sparta Amfi var av den særdeles viktige sorten for begge lag.

Toppscorer Thomas Olsen og Stian Solberg er fortsatt skadet for Vålerenga, men trener Fredrik Andersson håper å ha begge spilleklare i løpet av den neste uken. VIF har også hentet inn igjen Didrik Nøkleby Svendsen til møtet med hans tidligere klubb Sparta, mens Filip Lalande da er spilleren som viker plass for Nøkleby Svendsen.

Sparta vant lagenes tre første møter denne sesongen, inkludert begge oppgjørene i Sparta Amfi, men Vålerenga vant lagenes forrige møte på Jordal for en måned siden. Sparta var nok en gang best også i torsdagens oppgjør, og tok seieren i sudden. Dermed gikk Sparta også forbi Vålerenga på innbyrdes oppgjør, og med det er gullhåpet til Vålerenga ute. Det blir også vrient å ta igjen Storhamar, som Vålerenga møter på lørdag.

– Vi vil komme så høyt som mulig, og vil gjøre alt i vår makt for å klatre på tabellen. Derfor har vi en kjempeviktig kamp mot Storhamar på lørdag, sier VIF-trener Fredrik Andersson til TV2.

Sparta-press fra start

Torsdag var det Sparta som kom best i gang, og fikk ledermålet allerede etter 40 sekunder. Vertene kom to mot én etter en spillvending, og Kristian Jakobsson fikk æren av å sette pucken i det åpne buret etter veggspillet med Lars Joakim Lundberg.

Sparta kom til to gode muligheter til de to neste minuttene, men Mitch Gillem var denne gangen med på notene. VIF-keeperen måtte også i aksjon en gang til i løpet av de første fem minuttene, der det bare var Sparta hjemme i eget Amfi. Vålerenga fikk ikke sitt første skudd før etter 4,5 minutt, og det var veldig ufarlig.

Kampen jevnet seg mer ut etter de første fem minuttene med stor Sparta-dominans, og etter sju minutter på klokka var det VIF som fikk kampens første mulighet i overtall. Lindström og Martinsen hadde flere gode skuddmuligheter i et ganske bra overtall, men det førte ikke til mål for Vålerenga, som umiddelbart etterpå havnet i undertall da Magnus Brekke Henriksen måtte sette seg i to minutter for tripping.

Også Sparta leverte et ganske bra overtall, med mange skudd som Gillem måtte redde. Samtidig fikk faktisk også Vålerenga sine muligheter i undertall, etter at Andreas Martinsen kjempet til seg pucken, men Sparta-keeper Tobias Normann reddet det kamuflerte skuddet fra Kalle Ekelund.

Tumulter på slutten av perioden

Fire minutter før slutt kom Sparta nok en gang to mot én, etter at Villiam Strøm pådro seg en tominutter etter sitt eget skudd. Denne gang var det GIllem som gikk seirende ut av duellen, og det påfølgende undertallet klarte også VIF å ri av. Viktige sluttminutter uten ytterlige baklengsmål for VIF inn mot første pause det.

Helt på tampen ble det god kok i Sarpsborg, da VIF-keeper Mitch Gillem ble påkjørt av Lars Joakim Lundberg og ble liggende etter en smell mot hodet. Det førte til at flere av Vålerenga-spillerne gikk i tottene på Lundberg. Enden på visa ble at Lundberg fikk to+to minutter, mens også Justin Hamonic fikk to minutter, som førte til fire mot fire det siste halvannet minuttet av perioden.

Vålerenga-spillerne skøytet bort til dommerne etter periodeslutt, og Andreas Martinsen pådro seg to minutter for usportslig opptreden. Noe som gjorde at VIF måtte starte midtperioden med Martinsen i fryseboksen, og under med 1-0. Midtperioden startet med at Vålerenga drepte det undertallet, uten store problemer.

Gintautas doblet Spartas ledelse

Drøye fem minutter ut i perioden kom første Darien Craighead til et skudd som gikk i stolpen, før Martin Røymark minuttet senere også måtte se sitt skudd gå via en Sparta-skøyta og i stolpen. Der Sparta produserte de største sjansene i den første perioden, var det Vålerenga som sto for det i midtperioden.

Det momentumet ble drept av nok en utvisning av Andreas Martinsen, og etter at Vålerenga red av det, kom det et nytt baklengs for iskrigerne. 2-0-scoringen kom litt ut av intet etter at Vålerenga hadde dumpet pucken inn i Spartas sone. Martin Røymark nådde ikke pucken, som ble liggende bak Sparta-målet. Fra den posisjonen slo Miihkali Teppo pucken gjennom hele arenaen, slik at Paulius Gintautas plutselig var helt alene med Gillem.

Litaueren tok vare på den sjansen og satte pucken opp i nettaket over VIF-keeperens skulder. Dermed kom det en scoring litt mot spillets gang, mens Vålerenga kjempet for en utligning. Fem minutter før slutt kokte det over igjen, etter en krysstakling fra Magnus Brekke Henriksen, som endte opp med nok et VIF-undertall.

Viktig VIF-redusering i midtperioden

Vålerenga fikk sine sjanser også på tampen av midtperioden, der spesielt Mathis Olimb hadde en god mulighet etter å ha kriget til seg pucken etter et skudd fra Andreas Martinsen. Sparta var gode til å komme seg i veien, men minuttet før slutt kom Vålerengas reduseringsmål, rett før den andre pausen.

Sander Thoresen skjøt fra like innenfor blå. Skuddet gikk like over mål, men ble tatt ned av Sparta-keeperen. På returen var Tobias Lindström raskest til å reagere, og fikk pirket pucken inn forbi Tobias Normann i Sparta-buret. En særdeles viktig redusering for Vålerenga, som måtte vinne for å henge med i kampen om seriegullet.

Den tredje perioden åpnet ganske avventende, og langt fra like heseblesende på sjansefronten som de to tidligere periodene. Men som ved 2-0-målet til Sparta, kom plutselig Lundberg alene med Gillem, men VIF-keeperen leverte en meget god kamp og tok også det forsøket. Sekunder senere var det Tobias Lindström som fikk en kjempemulighet til å utligne i andre enden, men også der gikk keeper seirende ut av duellen.

Finstad bragte VIF tilbake i kampen

Vålerenga skrudde etter hvert opp presset et hakk, og fikk nok et skudd i metallet 12-13 minutter før slutt. Like etter fikk Ekelund en skuddmulighet, som Normann i Sparta-buret reddet, men VIF var absolutt inne i en god periode der laget kjørte på for å finne en viktig utligning.

Den skulle også komme, da Pontus Finstad med ti minutter igjen på uret, fikk lurt inn utligningen. Finstad tok med seg pucken selv inn i Spartas sone, men snudde seg rundt for å se etter lagkamerater. I stedet for å sentre kom han med et overraskende skudd mellom beina på Sparta-keeper Normann, som ble tatt litt på senga.

Tre minutter før slutt fikk først målscorer Gintautas en kjempesjanse til å score, men sekunder senere kom Sparta seg tilbake i ledelsen. Tommy Taimi spiller en slapp puck oppover, som blir snappet opp av Martin Grönberg som blir most ned av Taimi. Han blir liggende på isen, mens Magnus Nilsen tar med seg pucken og setter den inn bak Gillem.

Sparta vant etter at Røymark utlignet i undertall

Ti sekunder senere pådro Andreas Martinsen seg nok en utvisning, denne gangen for boarding. Det gjorde at Vålerenga spilte to av de tre siste minuttene i undertall, men det hindret ikke Vålerenga å utligne nok en gang. Pontus Finstad gjør en fantastisk jobb, da han kjemper til seg pucken fra Maksims Ponomarenko og slo den ut til Martin Røymark som banket inn nok en utligning og 3-3 med ett minutt igjen å spille.

Ingen av lagene klarte å score det siste minuttet, og dermed ble det fem minutter i sudden death. Der var det Sparta som trakk det lengste strået med ett minutt igjen å spille, og kampens første målscorer fikk også æren av å avgjøre kampen. Gintautas og Teppo satte mye tempo i pasningspillet fra side til side, slik at da pucken nådde Jakobsson klarte aldri Gillem å komme seg raskt nok over. Dermed tok Sparta med seg det ekstra poenget.

Sparta går dermed forbi Vålerenga på tabellen på innbyrdes oppgjør. Begge lagene er på 88 poeng, mens Stavanger Oilers og Storhamar begge vant. Dermed ligger Oilers på tabelltopp med 93 poeng, mens Storhamar har 92 poeng. Vålerenga kan kutte innpå det forspranget når lagene møtes lørdag.

– Du kan aldri være fornøyd med et tap, men slik kampbildet blir bør vi være fornøyd med poeng. Selv om vi gjør en bedre tredje periode, kan vi ikke forvente å ta poeng slik vi spilte de to første periodene, sier en besviken Andersson.

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 43

Sparta Sarpsborg – Vålerenga 4-3 e.f (1-0, 1-1, 1-2, 1-0)

Sparta Amfi

Mål: 1. periode: 1-0 (0.40) Kristian Jakobsson (Lundberg, Fagerudd).

2. periode: 2-0 (28.44) Paulius Gintautas (Teppo). 2-1 (39.05) Tobias Lindström (Thoresen)

3. periode: 2-2 (49.37) Pontus Finstad (Thoresen, Strøm). 3-2 (56.48) Magnus Nilsen (Grönberg). 3-3 (58.33) Martin Røymark (Finstad).

Sudden: 4-3 (64.01) Kristian Jakobsson (Teppo, Gintautas)

Skudd: 33-33 (12-9, 11-8, 7-14, 3-2)

Utvisninger: Sparta 5x2 min. Vålerenga 9x2 min.

Dommere: Roy Stian Hansen & Petter Bjerkan Bakken

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Tommi Taimi, Kalle Ekelund, Andreas Martinsen, Darien Craighead, Mathis Olimb

2. rekke: Justin Hamonic, Mark Auk, Martin Røymark, Mika Partanen, Sebastian Johansen

3. rekke: Stefan Espeland, Villiam Strøm, Jørgen Karterud, Tobias Lindström, Rasmus Ahlholm

4. rekke: Joachim Lunde Hermansen, Didrik Nøkleby Svendsen, Pontus Finstad, Magnus Brekke Henriksen, Sander Thoresen

