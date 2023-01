Feiret 300 kamper med å slå Sparta: – Gir oss mye selvtillit i gullkampen

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga er nå ubeseiret siden 8. desember, og har åtte strake seiere. Etter å ha slått et Sparta-lag som laget har hatt problemer med så langt denne sesongen, er selvtilliten på topp i VIF-garderoben.

– Det var på tide å slå Sparta. Vi har hatt vanskeligheter må slå dem tidligere denne sesongen, så det er godt for oss å se at vi kan slå dem også. Nå har vi allerede slått Oilers et par ganger denne sesongen, og bevist at vi er et topplag. Skulle du ta gullet til slutt må du slå de beste lagene, og det er det vi gjør i dag, sier Stefan Espeland til Dagsavisen etter kampslutt.

– Har en bedre balanse nå

Før kampstart ble backen hedret for sine første 300 kamper i VIF-drakt.

– Det er gøy å nå 300 kamper. Du tenker ikke så mye på hvor mange kamper du har spilt, men når du når en milepæl som 300 kamper er det klart at det er gøy, sier Espeland som går for 300 til.

Tidligere denne sesongen har Sparta scoret ni mål og bare sluppet inn ett på lagenes tre første møter. Nå scoret Sparta riktignok to ganger også i dag, men Vålerenga var langt bedre defensivt og slapp Sparta omtrent ikke til noen sjanser. Mye av æren for det gir Espeland til lagets to «kjøttspillere» Andreas Martinsen og debutant Justin Harmonic.

– Jeg synes vi har bedre balanse i laget nå. Vi mister mindre pucker på vei fram, og har nok spillere på rett side av pucken. Det gjør at vi demmer opp for deres offensive kvaliteter og slipper til færre sjanser. Da blir det enklere å vinne hockeykamper, sier Espeland og fortsetter:

– Begge tar med seg en enorm fysisk tilstedeværelse. Det er tunge og tøffe å møte, sterke på pucken, flinke til å holde pucken unna eget mål og flinke til å komme seg inn foran motstanderens mål. De fyller en funksjon der vi ikke har vært spesielt sterke før, og gjør oss rett og slett både bredere og sterkere som lag, skryter Espeland.

Skryter av Hamonic-debut

Hamonic får skryt både av Espeland og sjef Fredrik Andersson får sin debut, og kanadieren storkoste seg på isen.

– Det var godt å komme i gang. Fansen var med fra start og skapte god stemning, vi leverte en god kamp og slo et topplag. En bedre debut enn det kan du ikke få, sier Hamonic til Dagsavisen.

Han har ikke mange treninger bak seg med laget, og sier at ting forhåpentligvis bare vil bli bedre fra her.

– Gutta har hjulpet meg mye denne uka, med å lære meg systemet og vise meg hvordan vi gjør ting her i Vålerenga. Det er klart at det er vanskelig å komme inn uten å ha så mange treninger bak seg, men vi har snakket mye om det både før og underveis nå i kampen, så all ære må gå til dem, sier Harmonic.

Mener straffen var billig

Trener Fredrik Andersson var naturligvis fornøyd med seieren. Ikke bare på grunn av de tre poengene, men også fordi de endelig fikk slått Sparta og hva det betyr inn mot et sluttspill.

– Vi har hatt problemer med å slå dem i år, og derfor var vi ute etter en liten revansj her i dag. Vi gjør en god kamp, og det er godt å se at vi kan slå dem. Det gir oss mye selvtillit foran et sluttspill der de blir en av våre tøffeste konkurrenter, sier Andersson til Dagsavisen og fortsetter:

– Like viktig som at vi vinner i dag er det at vi vet hvorfor vi vinner. Det er fordi vi er mer aggressive i vårt forsvarsspill, og klarer å minimere tiden pucken er i vår egen sone. Vi var flinke til å dra ned farten på deres offensive spillere inn i vår sone, og vi vinner nærkampene foran begge målene, forklarer VIF-sjefen.

Drømmer om gull

To ganger utlignet Sparta, og begge gangene kom Vålerenga tilbake nesten umiddelbart. Den første gangen på en straffe, som Andersson erkjenner at han synes var litt billig.

– Jeg synes det er tøft å blåse der. Hadde vi fått den mot oss, hadde jeg ikke vært spesielt fornøyd med det. Sånn jeg ser det er det en kampduell, der to minutter kanskje hadde holdt. Samtidig fikk vi ingen powerplay med oss i dag, så jeg synes ikke den straffesituasjonen er avgjørende, da vi er det beste laget i dag, sier han.

Med åtte strake seiere og den beste formen i Fjordkraftligaen, peker pilene rett vei for Vålerenga. Nå kommer tre kamper på en uke, og så går det slag i slag fram mot slutten av sesongen og sluttspillet.

– Et gull hadde virkelig vært noe, men det er en lang vei dit. For oss er det viktig å ta en kamp av gangen, men vi begynner virkelig å finne formen og er vanskelige å slå. Det lover godt foran sluttspillet, men nå må vi bygge videre på det her og ta ytterligere steg. Da blir det bra, sier Espeland.

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 34

Vålerenga – Sparta 3–2 (1-0, 1-1, 1-1)

Jordal Amfi, 5249 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (18.25) Tobias Lindström (Røymark, Hermansen).

2. periode: 1–1 (28.04) Marcus Fagerudd (Jakobsson). 2–1 (32.56) Mika Partanen (straffe).

3. periode: 2–2 (53.31) Erik Selin (Bowles, Grönberg). 3–2 (53.53) Martin Røymark (Taimi, Lindström)

Skudd: 45–25 (10-10, 21-5, 14-10)

Utvisninger: Vålerenga 4x2 min. Sparta 2x2min.

Dommere: Marcus Wannerstedt & Mads Frandsen

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Tommi Taimi, Kalle Ekelund, Thomas Olsen, Mika Partanen, Mathis Olimb

2. rekke: Justin Hamonic, Mark Auk, Martin Røymark, Tobias Lindström, Andreas Martinsen

3. rekke: Stefan Espeland, Joachim Lunde Hermansen, Sander Thoresen, Pontus Finstad, Magnus Brekke Henriksen

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Filip Lalande, Casper Haugen Evensen, Sebastian Johansen

