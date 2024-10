Ikke kutt i sykelønna

Ordningen som sikrer full lønn under sykefravær, er under press. Arbeidsgiverne, med NHO i front, ønsker «å snu alle steiner» for å kunne redusere sykefraværet. LO vil på sin side frede sykelønna i fire nye år.

Torsdag satte arbeidslivets parter seg nok en gang rundt forhandlingsbordet. Der er temaet en fornyet avtale om inkluderende arbeidsliv. NHO vil ikke gå med på en ny IA-avtale med mindre fagbevegelsen sier ja til å få utredet alle sider ved sykelønnsordningen.

Problemet er at både LO og NHO stiller ultimative krav som låser frontene. Det hører med til bildet at NHO har klart å splitte fagbevegelsen i dette spørsmålet. YS, Unio og Akademikerne har nemlig sagt seg villig til en utredning på NHOs premisser.

Bakteppet er det faktum at sykefraværet har vært økende de siste årene og nå er på det høyeste nivået på 15 år. De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå forteller oss at sykefraværet i snitt er på 7,1 prosent og representerer over ti millioner tapte dagsverk i året.

Alternativet er at LO går i spissen for en streik.

Dagens sykelønnsordning gir alle full lønn under sykdom i inntil ett år. Ordningen trådte i kraft sommeren 1978. Den var da kjempet fram av fagbevegelsen, med LO i spissen. Noen yrkesgrupper, i hovedsak funksjonærer, hadde allerede framforhandlet seg full lønn under sykdom i sine tariffavtaler. Arbeidstakere flest måtte derimot klare seg uten lønn i én såkalt karensdag ved sykefravær.

Men nå er det politiske krefter som vil gå 46 år tilbake i tid og gjenopprette et slikt klasseskille. Programkomiteen i Venstre går inn for å redusere sykelønna til 80 prosent etter seks måneders fravær. Det er også krefter i Høyre som ønsker å kutte i sykelønna, og i forslaget til nytt Frp-program varsles det en gjennomgang for å sikre en «mer bærekraftig» sykelønnsordning.

På denne bakgrunn er det høyst forståelig at LO vil frede sykelønnsordningen i fire år, for på den måten å hindre at en eventuell borgerlig regjering i 2025 kan kutte i sykelønna med et pennestrøk. Derfor er det så viktig å presse NHO i kne nå før jul. Alternativet er at LO går i spissen for en streik med samme tema i 2026.

Det er nødvendig å finne de grunnleggende årsakene til det høye sykefraværet, gjerne gjennom en utredning. Men det er en dårlig idé å straffe arbeidstakere økonomisk når de må være borte fra jobben på grunn av sykdom. Man blir ikke friskere av den grunn.

