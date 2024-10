– Else fikk varmeflaske og jeg iPad til jul. Da ble det litt dårlig stemning

---

Hvem: Cecilie Ramona Kåss Furuseth (40)

Hva: Journalist og programleder

Hvorfor: Ute med podkastserien «Søstera til»

---

Hei og gratulerer med ny podkast. Denne gangen i samtaler med kjendissøsken. Er det egne erfaringer som gjør at du vil ut av skyggen fra din søster Else?

– Takk! Ja, litt sånn – eller kanskje heller å finne ut av hvor den «skyggen» egentlig begynner og slutter. Når man er i slekt med noen som er kjent, føles det naturlig å bli satt i relasjon til han eller henne. Men poenget med podkasten er å hylle søsknene, nå er det deres tur til å skinne!

– For mange av oss er søsken de menneskene vi har lengst historie med, og det er mye komikk og varme i de relasjonene.

Hvorfor fortjener kjendissøsken mer oppmerksomhet?

– Helt siden jeg traff søsteren til Bjørn Eidsvåg for ti år siden har jeg vært fascinert av kjendissøsken. Det er som de har et ekko av den andre i seg, og her er det så mye gøy. Pluss at jeg alltid synes underdogs fortjener mer oppmerksomhet. «Revenge of the nerds», kan du si.

– Som søsken kan man få en litt uvanlig utsikt til livet til en annen som er i offentligheten, og det skaper jo noen spesielle utfordringer. Med kjendissøsken får man på sett og vis sitt eget speilbilde kastet litt ekstra i fleisen, på godt og vondt. Det skaper noen skikkelig rørende og morsomme historier.

Så bra, men hva har overrasket deg mest i møte med kjendissøsknene?

– Hvor utrolig ulike de er. Det er en gjeng med skikkelig sjarmerende og gøyale folk, som det er veldig lett å bli glad i. Det er også fascinerende å høre om både gleder og utfordringer de har opplevd sammen, og hvordan dette enten har styrket eller svekket båndet dem imellom.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Ordet søskenkjærlighet blir ofte brukt ironisk. Hvilke misforståelser og sjalusi utspant seg ofte mellom småjentene i flokken, Else og deg?

– Else og jeg er hverandres nærmeste, og på sjalusifronten har det vært svært rolig. Det nærmeste vi har kommet kraftig sjalusi er når hun fikk varmeflaske og jeg fikk iPad til jul, da ble det litt dårlig stemning. Vi unner hverandre det beste, men det er klart vi har krangla og kastet ting på hverandre i oppveksten. Som søsken flest, med andre ord.

Med en pappa som er fastlege, hvordan håndterer en med profesjonsstudium i medisin barnlige gnisninger i søskenflokken?

– Det finnes ingen resept for det, for å si det sånn! Å ha en legepappa lærte oss nok mer om viktigheten av å holde hodet kaldt når ting koker, og han ga oss et trygt rammeverk. Men i søskenflokken? Nei, der må alle finne ut av sine egne «diagnoser» og måter å takle uenigheter på.

Else er standupkomiker, talkshowvert, hentes inn i ulike humorproduksjoner og fylte Oslo Spektrum til eget bryllup. Hvordan skal du nå opp i denne «søskenkonkurransen»?

– Else har satt lista høyt, ja! Men det føles faktisk ikke som en konkurranse. Vi er utrolig forskjellige, og jeg har et ganske så lavt eksponeringsbehov, men kanskje min styrke ligger et annet sted. Konkurransen får leve sitt eget liv – det viktigste er jo at vi begge har det bra og jobber med ting vi elsker.

Det virker litt kleint å ønske deg God bedring, men nå kommer podkasten din med samme navn i 2.0-versjon. Etter serien «Søstra til», er det kan hende godt å lage podkast med en psykolog i studio?

– Jeg har heldigvis ikke trengt psykologhjelp etter å ha laget «Søstera til», men det er faktisk utrolig givende å få henge med en lege og psykolog hver uke. «God bedring 2.0» er et rom hvor vi kan gå litt dypere og snakke om det vi vanligvis holder inne, og ikke minst forsøke å hjelpe dem som hører på.

Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Kjedelig svar, men samvær med folk jeg er glad i. Og pizza.

Er det noe du angrer på?

– Jeg prøver å ikke bruke for mye tid på angre, men jeg har noen utrolig stygge tatoveringer fra tenårene jeg gjerne skulle vært foruten.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Teleportere, så klart!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Akkurat nå er det veldig mange ting å gå i demonstrasjonstog for, hvis saken er god er jeg med.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Oprah Winfrey, Bjørn Floberg og Ingar Helge Gimle. Aner ikke hvordan kjemien hadde vært dem imellom, her har jeg valgt egoistisk etter hvem jeg har lyst til å henge med.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med? (bortsett fra Else da)

– Hvis jeg måtte velge, en skikkelig god heismontør så vi kunne kommet oss ut derfra fort som svint.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)