VIF tilbake i gullkampen etter å ha feid serieleder Oilers av isen på Jordal

Etter at Vålerenga radet opp med en knallsterk rekke med åtte strake seiere på starten av året, og med det også blandet seg for alvor inn i kampen om seriegull, har det blitt tap både for Storhamar og Stjernen. I forrige kamp rotet VIF også vekk poeng mot Lillehammer, mens Stavanger Oilers tapte for Storhamar.

For å ha noe som helst sjans til å hente igjen Oilers og ta et nytt seriegull, var det bare seier som var godt nok hjemme mot serielederen foran et ikke helt fullsatt Jordal Amfi lørdag. Vålerenga hadde Mika Partanen og Joachim Lunde Hermansen tilbake fra sykdom, mens Mathis Olimb ikke ble klar for spill.

Begge lagene kom fra dårlige resultater i forrige runde, og hadde noe å revansjere. Det bar også de første minuttene preg av, da lagene kom ut i en voldsom fart og intensitet. Ludvig Hoff var centimetere unna å kunne dytte inn ledermålet for gjestene etter tre-fire minutters spill, men god ofring av Vålerenga foran eget mål hindret baklengsmål.

Overtall til ingen nytte

Begge lagene presset på for det første målet, men det var gjestene fra Stavanger som kom til de største avslutningsmulighetene de første seks-sju minuttene på Jordal. Vålerenga fikk etter hvert også sine skuddsjanser, og både Mark Auk og Tobias Lindström hadde sine muligheter.

Minuttet før halvspilt periode kom Oilers to mot én, og Christoffer Carlsen kom seg rundt keeper og prøvde å vri pucken inn igjen mot mål. Før han rakk det dytta Villiam Strøm buret ut av stilling, og fikk med det kampens første tominutter for drøying av tid.

Det undertallet klarte Vålerenga seg godt unna, før Andreas Martinsen kom seg alene med keeper med 15 sekunder igjen av undertallet. Det førte til at backen ble hektet, og at Vålerenga fikk nesten to minutter i overtall like etterpå. Det ble imidlertid ikke mål på verken Oilers eller Vålerenga i lagenes første sjanser i overtall.

Oilers i ledelsen sekunder før slutt

Stefan Espeland ladet skudd med to minutter igjen, men pucken skled fra han, og dermed bomma han på pucken. Det gjorde at Oilers kom alene med Mitch Gillam, men sisteskansen reddet backkollegaen sin fra en kjempeflause og gratis baklengsmål.

Halvminuttet før periodeslutt fikk Pontus Finstad en stor mulighet, som Henrik Holm reddet. Deretter var det Oilers’ tur til å få en stor sjanse, da Gillam ga retur og pucken ble liggende i målgården. Det endte med litt knuffing mellom Ludvig Hoff og Andreas Martinsen, før Oilers tok timeout.

Den timeouten fikk gjestene full uttelling på, da serielederne med ni sekunder igjen på uret tok ledelsen i Jordal Amfi. Justin Hamonic spilte en farlig puck inn i midtsonen som Tommy Kristiansen plukket opp. Han spilte pucken ned i vantet, og kriget tilbake pucken før han la den ut til Bryce Gervais som smalt gjestene i ledelsen.

Andreas Martinsen havnet i tottene på Ludvig Hoff mot slutten av første periode. Like etter ble det mål til Oilers, men Martinsen revansjerte seg med sitt første VIF-mål i midtperioden. (Oskar Wikestad)

Vålerenga snudde kampen på 25 sekunder

Etter at Oilers brukte litt vel lang tid ut av garderobene, fordi klokka deres ikke fungerte, fikk de med seg en voldsom pipekonsert ut på isen. Den ekstra pausen ga Vålerenga litt ekstra motivasjon også, da det bare tok i underkant av tre minutter av midtperioden før kampen var snudd og VIF ledet 2-1.

Det første målet målet kom etter et skudd fra blålinjen av Filip Lalande, som Henrik Holm ga retur på. Først på alerten var Andreas Martinsen som styret inn sitt første mål i VIF-drakta, og snuoperasjonen var i gang. 25 sekunder senere var den fullført, da Rasmus Ahlholm fikk en enkel oppgave å sende VIF i ledelsen.

Tobias Lindström gjorde en god jobb nede ved vantet og fikk sendt pucken inn foran mål. Darien Craighead tok med seg pucken forbi Henrik Holm, sendte den i stolpen, ryggen på Holm og dermed ble pucken liggende på et gullfat for Ahlholm som kunne pirke den inn i åpent bur.

Matchstraff og nytt mål til Vålerenga

Ting gikk så fra vondt til verre for gjestene fra Stavanger, som i løpet av de første fem minuttene hadde rukket å slippe inn to mål. Som om ikke det var nok pådro Thomas Berg-Paulsen seg matchstraff for takling mot hode og nakke. Dermed fikk Vålerenga også spille fem minutter i overtall, og bare en sedvanlig opplagt Henrik Holm holdt Oilers inne i kampen i denne perioden.

Både Lindström og Craighead hadde enorme muligheter til å øke Vålerengas ledelse gjennom overtallet, men enten var Holm på plass eller så gikk skuddene over. Fem minutter skulle likevel vise seg å være nok, da VIF økte ledelsen med 18 sekunder igjen av overtallet. Etter å ha sendt pucken frem og tilbake, og tatt flere skudd, fant Ahlholm Mika Partanen ved stolpen. Han dro seg fram foran mål og sendte pucken resolutt i nettmaskene.

Til tross for de mange slagene i ansiktet la ikke Oilers seg ned for å dø, men i stedet skapte de mange farligheter i den siste halvdelen av midtperioden. Mitch Gillam leverte den ene gode redningen etter den andre, og dermed gikk Vålerenga inn i garderoben med ledelsen 3-1 etter en meget god periode.

Thomas Berg-Paulsen får matchstraff etter takling mot hode og nakke midtveis i midtperioden mellom VIF og Oilers. (Terje Pedersen/NTB)

To kjappe fra Partanen sikret seieren

Om det var noe tvil hvilken vei kampen skulle gå, ga Vålerenga klar beskjed om at de skulle ha med seg alle tre poengene med en gang i den tredje perioden. Mika Partanen fikk nesten hele sonen til Stavanger Oilers for seg selv, og alene med Henrik Holm dro han ut Oilers-keeperen, satte pucken i mål og fyr på Jordal Amfi.

Festforestillingen fortsatte for Vålerenga som utnyttet et overtall til å sette inn sitt femte mål for kvelden, og igjen var det Mika Partanen som fikk æren. Finnen fikk pucken fra Mark Auk, listet seg inn mot midten og satte pucken nede i hjørnet bak en dekket Henrik Holm.

Resten av perioden ble etter det en transportetappe, før Mika Partanen fikk satt inn sitt fjerde mål for kvelden etter at han nok en gang kom alene med keeper Henrik Holm. Med dagens seier har Vålererenga slått serieleder Oilers for tredje gang denne sesongen.

Det gjør at Vålerenga nå har spilt seg inn i gullkampen igjen, siden det bare er fire poeng opp til Oilers som fortsatt leder serien, med seks kamper igjen å spille. Nå venter en landslagspause, før Vålerenga er tilbake i aksjon igjen 16. februar, borte mot Grüner.

---

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 40

Vålerenga – Stavanger Oilers 6-1 (0-1, 3-0, 3-0)

Fjordkraftligaen, 4789 tilskuere

Mål: 1. periode: 0-1 (19.51) Bryce Gervais (Kristiansen).

2. periode: 1-1 (22.24) Andreas Martinsen (Lalande, Espeland), 2-1 (22.50) Rasmus Ahlholm (Craighead, Lindström). 3-1 (32.33) Mika Partanen (Ahlholm, Auk)

3. periode: 4-1 (41.03) Mika Partanen (Johansen). 5-1 (43.52) Mika Partanen (Auk), 6-1 (56.03) Mika Partanen (Røymark, Lindström)

Skudd: 26-41 (9-12, 8-16, 9-13)

Utvisninger: Vålerenga 4x2 min. Stavanger Oilers 2x2 min, 1x 25min.

Dommere: Mads Frandsen & Christian Bo Persson

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Stefan Espeland, Villiam Strøm, Martin Røymark, Sebastian Johansen, Mika Partanen.

2. rekke: Justin Hamonic, Mark Auk, Andreas Martinsen, Filip Lalande, Pontus Finstad

3. rekke: Tommi Taimi, Kalle Ekelund, Sander Thoresen, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen

4. rekke: Joachim Lunde Hermansen, Darien Craighead, Tobias Lindstrøm, Rasmus Ahlholm.

---