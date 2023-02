Karterud tilbake i Vålerenga med et brak

Med sine tre scoringer gjorde han en mildt sagt vellykket comeback etter sitt lange skadefravær. Det var også hans tre første scoringer denne sesongen (!)

Og det ble helt avgjørende for et VIF-lag som fikk kamp til døra av et aggressivt Grünerlag som ville vise at de er bedre enn det tabellen viser.

Men det er man jo sjelden.

Tålmodighetsprøve

Først da laget fikk presset inn to scoringer i den siste perioden, følte VIF seg noenlunde sikker på seier.

Jørgen Karterud scoret den første av dem tidlig i siste periode, og så punkterte han endelig kampen da han satte 2–5 etter at kampen hadde vært helt jevn i målprotokollen i de to første periodene.

For Grüner ble det en kveld vi har sett før. De følte lenge de var med i kamapen, de scoret to ganger og holdt uavgjort lnge før sprekken kom i siste periode.

Vålerenga jobber for å forbedre tabellsituasjonen foran sluttspillet, mens Grüner herder seg foran kvalifiseringsspillet.

I så måte var dette en nyttig økt.

Scoret mot sine egne

Det var for øvrig tidligere VIF-gutt Calle Spaberg Olsen som sendte Grüner i teten denne kvelden i en fartsfylt forestilling i Grünerhallen. Scoringen kom i overtall.

Og det er nettopp mot Vålerenga Grüner har hatt størst uttelling i power play denne sesongen.

Men Sebastian Johansen fikk utlignet for VIF i periodens siste spilleminutt.

Midtperioden var det Vålerenga som kjørte, men uten uttelling helt til Jørgen Karterud sto fram, også nå i periodens siste spilleminutt. Men etter 13–1 i skudd i favør VIF i denne perioden var scoringen mildt sagt fortjent.

Eirik Lavik utlignet for Grüner i den siste perioden på et skudd VIF-keeper Tobias Breivold nok synes han kunne tatt.

Og så løsnet skredet med shor Karterud da han satte inn scoringene som punkterte kampen.

Og selvsagt ble han også kåret til kampens beste spiller.

Vålerenga holder 4. plassen på tabellen, men det er bare to poeng opp til Sparta på 2. plass etter at de mistet ett poeng mot Manglerud Star.

Grüner møter Frisk Asker borte lørdag, mens Vålerenga tar i mot Ringerike i Jordal amfi søndag.

---

FAKTA

Fjordkraftligaen torsdag, 41. runde:

Grüner – Vålerenga 2-6 (1-1, 0-1, 1-4)

Grünerhallen: 350 tilskuere.

1. periode: 1-0 (12.36) Calle Rune Spaberg Olsen (Leo Johansen Halmrast, Charlie Björlin), 1-1 (19.18) Sebastian Johansen (Mika Partanen).

2. periode: 1-2 (39.01) Jørgen Karterud (Mark Auk, Tobias Lindström).

3. periode: 2-2 (42.06) Eirik Solbrekken Lavik, 2-3 (45.08) Karterud (Joachim L. Hermansen, Villiam Strøm), 2-4 (46.20) Mathis Olimb (Andreas Martinsen), 2-5 (53.27) Karterud (Rasmus Ahlholm, Lindström), 2-6 (57.14) Hermansen (Lindström, Pontus Finstad).

Utvisninger: Grüner 5 x 2 min., Vålerenga 5 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Lillehammer – Stjernen 3-6 (1-2, 1-3, 1-1),

Manglerud Star – Sparta 2-3 e.str. (0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1),

Stavanger – Frisk Asker 3-0 (0-0, 1-0, 2-0),

Storhamar – Ringerike 5-1 (2-0, 2-0, 1-1)