Tamt Vålerenga kastet vekk viktig poeng borte mot Lillehammer

Etter at Vålerenga radet opp med en knallsterk rekke med åtte strake seiere på starten av året, og med det også blandet seg for alvor inn i kampen om seriegull, har det blitt tap både for Storhamar og Stjernen i forrige kamp. Det gjør at det er ni poeng opp til Oilers på tabelltopp, og veldig jevnt om plassene bak på tabellen.

Torsdag tok iskrigerne turen til Eidsiva Arena, for å møte et Lillehammer-lag med kraftige økonomiske problemer, som også har blitt nødt til å kvitte seg med de fleste av sine beste spillere. Som blant annet Andreas Martinsen, som er tilbake for å møte sin gamle klubb på sin gamle hjemmebane for første gang.

Vålerenga har Rasmus Ahlholm tilbake, og han spiller sin første kamp i år etter skaden mot Stjernen i romjula. Ellers er Thomas Olsen fortsatt ute med kneskade, mens Joachim Lunde Hermansen, Mathis Olimb og Mika Partanen alle er syke og står over for et VIF-lag der trener Fredrik Andersson etterlyser mer effektivitet.

Treg VIF-start

De første ti minuttene skjedde det egentlig fint lite på Lillehammer. Begge lag hadde sine spede forsøk og et par skudd, men uten at det var spesielt farlig. Vålerenga måtte ri av nok et undertall, da Didrik Nøkleby Svendsen fikk to minutter for høy kølle, men igjen viste Norges beste lag i undertall hvorfor de er nettopp det og klarte brasene uten å slippe inn.

Vålerenga fikk etter hvert satt inn et lite press på Lillehammer utover i perioden, men det første kvarteret var veldig jevnspilt og preget av få sjanser til begge lag. Heller ikke de siste fem minuttene bød på noen voldsomt store sjanser, slik at det endte målløst etter første periode for VIF mot et Lillehammer-lag som hadde tapt elleve av de siste tolv kampene før dagens oppgjør.

Etter en første periode som på ingen måte vil gå ned i historiebøkene, skapte Vålerenga to gode muligheter allerede før minuttet var spilt i midtperioden. Først kom VIF tre mot én, men litt for mange pasninger gjorde at skuddmuligheten til Martinsen ble blokkert. Noen sekunder senere smalt Darian Craighead til, i stolpen og ut.

Ekelund ga VIF fortjent ledelse

Noen minutter senere burde det stått 0-1, da Sebastian Johansen fikk en alle tiders mulighet på praktisk talt åpent mål. Sander Thoresen tvang fram en redning fra Lillehammer-keeper Daniel Ingvaldsen, men returen gikk ut på motsatt side der Johansen fikk pucken med hele målet gapende. Ingvaldsen fikk likevel på mirakuløst vis reddet skuddforsøket, som tvang fram glis fra både Ingvaldsen selv og dommerne bak målet.

Johansen fikk muligheten til å rette det opp noen minutter senere, da han kom alene med keeper Ingvaldsen, men igjen gikk LIK-keeperen seirende ut av duellen. De første åtte minuttene var et eneste langt stormløp mot Lillehammer-buret, før Tommi Taimi pådro seg tominutter for holding, som ga vertene et lite pusterom.

Et enormt bytt av FIlip Lalande gjorde at Lillehammer nesten ikke hadde pucken i sitt eget overtall, og like etter overtallet fikk Vålerenga endelig uttelling for presset de ti første minuttene. Vålerenga vant en dropp etter at Lillehammer sendte pucken til icing. Den pucken endte hos Kalle Ekelund, som trakk seg inn fra siden og sendte pucken i mål fra skrått hold.

Strøm-inngripen hindret baklengs

Lillehammer hevet seg litt igjen etter baklengsmålet, og fikk en ålreit mulighet til å utligne ikke lenge etter. Men VIF-keeper Mitch Gillem var på pletten som omtrent det første han hadde å gjøre for kvelden. Tobias Lindström og unggutten Casper Haugen Evensen fikk så muligheter til å doble ledelsen med tre-fire minutter igjen, men begge skuddene gikk utenfor.

Lillehammer fikk en stor mulighet da de kom to mot én etter en feil av Vålerenga på vei fremover, men Villiam Strøm gjorde en strålende innsats da han kom seg inn og fikk blokkert skuddet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0 til Vålerenga, etter at Taimi hadde prøvd seg med sekunder igjen.

Backen kom seg inn foran LIK-keeper Ingvaldsen, men fikk ikke pucken i mål. Noe av grunnen til det var at han ble felt av nettopp Ingvaldsen i skuddøyeblikket, og dermed startet VIF med to minutter i overtall i den tredje perioden etter at Lillehammers keeper fikk to minutter for tripping som det siste som skjedde i midtperioden.

Lillehammer med sen utligning

Vålerenga startet den tredje perioden med overtall i to minutter, men heller ikke VIF leverte noe stort overtall, og Lillehammer hadde få problemer med å holde unna. Idet vi nærmet oss halvspilt periode kom Vålerenga igjen tre mot én, men nok en gang klarte ikke VIF utnytte overtallet og det ebbet ut i ingenting.

Sju minutter før slutt fikk Vålerenga nok en sjanse i overtall, og en mulighet til å punktere kampen, men heller ikke denne gang fikk VIF dreis på overtallet. Lillehammer hadde faktisk den største sjansen, da Stefan Espeland skjøt i Martin Ellingsen som skøytet fra Espeland og kom seg alene med Gillem, som reddet.

I stedet for at Vålerenga punkterte kom utligningen fra Lillehammer ut av ingenting. Adrian Ellingsen fikk pucken helt alene i VIFs sone, og med tre spillere rundt seg fikk han sendt avgårde et backhandsskudd, som tok Gillem på senga og sørget for balanse i regnskapet. Fryktelig unødvendig for Vålerenga.

Finstad avgjorde etter sju sekunder

Alexander Reichenberg ga så Vålerenga mulighet til å ta tilbake ledelsen, men Darian Craighead fikk en for spiss vinkel etter å ha rundet keeper og klarte ikke å utnytte gavepakken. Magnus Brekke Henriksen pådro seg så en tominutter for krysstakling, og med det måtte Vålerenga avslutte den tredje perioden i undertall etter en voldsomt unødvendig takling i offensiv sone av Brekke Henriksen.

Lillehammer leverte sitt beste overtall for kampen, med gode sjanser for både Jeppe Meyer og Alexander Reichenberg. Vålerenga red av nok et undertall, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene selv. Dermed ble det 1-1 etter full tid, og et fullstendig unødvendig poengtap i en kamp laget hadde kontrollen på.

Sju sekunder ut i spilleforlengelsen avgjorde imidlertid Pontus Finstad for Vålerenga etter å ha blitt satt nydelig opp av Mark Auk. Alene med keeper gjorde Finstad ingen feil, og sikret ekstrapoenget, som likevel blir med bismak ettersom Vålerenga her selv rotet vekk ett viktig poeng i medaljekampen.

Serieleder Stavanger Oilers tapte nemlig for Storhamar, som dermed gikk forbi Vålerenga på tabellen. VIFs neste kamp er hjemme mot nettopp Stavanger Oilers, som det er sju poeng opp til. Den kampen går lørdag 16.00 i Jordal Amfi.

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 39

Lillehammer – Vålerenga 1-2 e.f. (0-0,0-1, 1-0, 0-1)

Eidsiva Arena, 1307 tilskuere

Mål: 2. periode: 0-1 (29.21) Kalle Ekelund (uassistert). 3. periode: 1-1 (56.09) Adrian Ellingsen (Jonas Medby).

Sudden: 1-2 (60.07) Pontus Finstad (Mark Auk)

Skudd: 17-34 (5-10, 5-13, 7-10, 0-1)

Utvisninger: Lillehammer 2x2 min. Vålerenga 3x2 min

Dommere: Robin Berg & Tor Olav Johnsen

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Tommi Taimi, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Pontus Finstad, Darien Craighead

2. rekke: Justin Hamonic, Mark Auk, Rasmus Ahlholm, Tobias Lindström, Andreas Martinsen

3. rekke: Stefan Espeland, Villiam Strøm, Sander Thoresen, Sebastian Johansen, Magnus Brekke Henriksen

4. rekke: Didrik Nøkleby Svendsen, Filip Lalande, Casper Haugen Evensen

