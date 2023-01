Dette er bildet Vålerenga-fansen ikke vil se

Olsen er toppscorer med 22 fulltreffere for Vålerenga så langt denne sesongen. Derfor kan skaden vise seg ekstra kostbar for Fredrik Anderssons mannskap, skulle kneproblemet være alvorlig.

Olsen gikk ned etter en voldsom smell i kneet helt på tampen av midtperioden. Han kolliderte med Stjernens Stian Nybraaten Hansen og måtte umiddelbart ta telling. Til slutt ble han hjulpet av isen av lagkameratene Tobias Lindström og Stefan Espeland. Toppscoreren klarte ikke legge vekt på det ene beinet, og måtte hinke i garderoben. Han kom ikke ut på isen igjen i 3. periode.

Pontus Finstad og Vålerenga snublet mot Stjernen på Jordal Amfi søndag. (Oskar Wikestad)

Vålerenga tok ledelsen

Olsen viste sin betydning for VIF da han sendte hjemmelaget i føringen rundt midtveis inn i førsteperioden. Veteranen Martin Røymark vrikket seg mellom to Stjernen-spillere og la pucken over på bakre stolpe. Der dukket formspiller og toppscorer Olsen opp og ordnet ledelse til vertene på enkelt vis fra kloss hold.

Thomas Olsen jubler for sin 1-0-scoring mot Stjernen - før han måtte av med skade. (Oskar Wikestad)

Før scoringen hadde både Andreas Martinsen og Filip Lalande gode muligheter til å score for hjemmelaget, men begge ble nektet av Stjernen-keeper Jesper Folke Eliasson.

Vertenes Pontus Finstad hadde flere store muligheter underveis i oppgjøret, men alene mot Eliasson klarte han ikke å finne nettmaskene. En av Finstads største sjanser kom i midtperioden, da han ble servert av Mika Partanen nærmest på åpent bur, men Finstad maktet akkurat ikke å få kølla fram på pucken fra kloss hold.

Vålerenga hadde presset på for 2-0, men i stedet var det Stjernen som rystet vertene. Bortelaget utnyttet et dårlig VIF-bytte til fulle: Stian Nybraaten Hansen og Kåre Benjamin Byrkjeland var plutselig alene mot Vålerengas keeper Tobias Johansen Breivold. Hansen serverte Byrkjeland, som ikke gjorde noen feil. Dermed var utligningen et faktum.

Mindre enn to minutter etter hadde Stjernen snudd det, i overtall. Etter litt klabb og babb foran kassen pirket Stian Nystuen pucken i mål via VIFs keeper.

[ Grüner ble ydmyket borte mot Ringerike ]

Luke opp til Stavanger Oilers

Austin Edward Cangelosi hadde flere muligheter til å sette inn et tredje for bortelaget, men ble nektet av Breivold i VIF-buret.

Vålerenga måtte jage utligning i 3. periode. Darien Craighead, Mathis Olimb og co. ble gang på nektet av en solid Jesper Folke Eliasson i gjestenes bur, og Stjernen forsvarte seg bra. Kort tid før slutt fikk Stian Nybraaten Hansen en kjempesjanse alene mot Breivold, men avslutningen gikk utenfor og vertene slapp med skrekken.

VIF tok ut keeper og kjempet og kjempet for scoring helt på tampen, men uten å lykkes. Dermed kunne Stjernen juble for full pott på Jordal.

Resultatet gjør at veien til seriegull virker tung for Vålerenga, ettersom Stavanger Oilers har fått en skikkelig luke på toppen av tabellen. VIF har ni poeng opp, men skal møte nettopp Oilers på Jordal lørdag. Før det venter Lillehammer IK på bortebane torsdag. Stjernen tar da imot Frisk Asker. Stjernen er på plassen bak VIF, men har et godt stykke opp til Fredrik Anderssons mannskap.

Se tabellen i eliteserien her.

[ Toppscoreren forlenget med Vålerenga (+) ]

---

Kampfakta

Ishockey, eliteserien menn

Vålerenga Hockey – Stjernen 1-2 (1-0, 0-2, 0-0)

Jordal Amfi

Mål:

1. periode: 1-0 (09.23) Thomas Olsen (Martin Røymark)

2. periode: 1-1 (31.37) Kåre Benjamin Byrkjeland (Stian Nybraaten Hansen, Filip Gunnarsson), 1-2 (33.29) Stian Nystuen (Ole Einar Andersen, Austin Cangelosi)

3. periode. Ingen

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min., Stjernen 3 x 2 min.

Hoveddommer: Karl Johan Marcus Vinnerborg

---