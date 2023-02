Lindtsröm-dominans i jubileumskampen

Vålerenga tok som ventet kontroll over Ringerike på Jordal søndag, men det tok sin tid.

Først da Tobias Lindström limte pucken opp i vinkelen i overtall i slutten av andre periode, skjønte VIF-tilhengerne at dette kunne gå veien i seriespillets nest siste hjemmekamp.

Kalle Ekelund og Jørgen Karterud fikk blomster for sine første 200 kamper.

Målshow

Med seieren er Vålerenga oppe på 3. plass, med tabelltopp innen rekkevidde før sluttspillet starter.

Mika Partanen ga VIF ledelsen etter drøyt fem minutters spill, den eneste scoringen i åpningsperioden som endte i 17–5 i skuddstatistikken. Med andre ord mager uttelling.

Marius Hansen utlignet for Ringerike tidlig i midtperioden i powerplay da Sander Thoresen satt i boksen.

Så kom et fascinerende målshow i slutten av perioden. Vi tar det minutt for minutt:

25.29: Nevnte Tobias Lindström sendte VIF i ledelsen igjen med et umulig skudd opp i nærmeste vinkel. Scoringen kom i overtall.

27.32: Rasmus Ahlholm med rapp avslutning som ga VIF 3–1.

28.03: Dustin Parks reduserer nesten umiddelbart for Ringerike.

28.15: Tobias Lindström scorer igjen for VIF, tolv sekunder senere!

Tre poeng fra tabelltoppen

Så pådro begge lag seg utvisning igjen, Ringerike for å ha en spiller for mye på isen. Men ingen av lagene klarte å utnytte det.

Da fortjente både spillere og publikum en pause.

Dustin Parks reduserte igjen og skapte ny spenning før Anders Martinsen satte punktum for kvelden og sikret tre VIF-poeng.

Dermed er VIF på 3. plass på tabellen, men bare tre poeng fra tabelltoppen.

Neste motstander for VIF er Sparta borte på torsdag, et lag som bare ligger ett poeng bak VIF og også kjemper for sluttspill-posisjon.

---

FAKTA

Eliteserien ishockey søndag:

Vålerenga – Ringerike 5–3 (1-0, 2-2, 2-1)

Jordal Amfi: 2158 tilskuere.

1. periode: 1–0 (5.08) Mika Partanen (Sebastian Johansen, Stefan Espeland).

2. periode: 1–1 (23.34) Marius Carho Hansen (David Åslin, Dennis Ryttar), 2–1 (25.29) Tobias Lindström (Mathis Olimb, Espeland), 3–1 (27.32) Rasmus Ahlholm (Kalle Ekelund), 3–2 (28.03) Dustin Weldon Erik Parks (Vegard Faret, Hansen), 4–2 (28.15) Lindström (Darien Craighead, Ahlholm).

3. periode: 4–3 (55.21) Parks (Leonards Rimjans, Reid Petryk), 5–3 (57.37) Andreas Martinsen (Tommi Taimi, Olimb).

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min., Ringerike 5 x 2 min.