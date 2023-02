Firemålsscorerens lovnad til VIF-fansen: – Vi kan gå hele veien

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga gjorde ingen god kamp mot Lillehammer sist, og selv om de har vunnet 12 av de siste 14 kampene har laget slitt med å avgjøre og vinne komfortabelt. Begge deler falt på plass lørdag, da serieleder Stavanger Oilers fikk så hatten passet hjemme på Jordal.

– Vi viser hva som bor i oss i dag, og det er veldig bra. Vi har trua på at vi kan vinne alle kampene vi spiller, og viser at vi kan slå alle når vi gjør det vi skal. Det å slå et så godt lag som Oilers på den måten vi gjør i dag gir selvsagt selvtillit, og det er ingen tvil om at vi går for gull. Vi kan gå hele veien, sier firemålsscorer Partanen til Dagsavisen.

Hyller firemålsscoreren

Etter en jevnspilt første periode, der Oilers tok ledelsen helt på tampen, kom Vålerenga ut i hundre etter den første pausen. Tre minutter tok det før kampen var snudd, og like etter det fikk Oilers’ Thomas Berg-Paulsen matchstraff. Det utnyttet Vålerenga til å score kampens tredje mål, og etter det var seieren nesten i boks.

– Etter vi fikk det tredje målet, følte jeg vi hadde god kontroll på dem. De hadde noen gode skift etter det, men da hadde vi kontroll på kampen. Og at jeg fikk score fire mål, og skli bort til publikum og feire med dem, var bare herlig. Det finnes ingen bedre følelse enn det, sier Partanen.

Det er ikke ofte han heller har scoret fire mål i samme kamp, og lagkompis Andreas Martinsen tror det her vil gjøre underverker for Partanen inn mot sluttspillet.

– Vi har skapt mange sjanser i nesten alle kampene vi har spilt, men har i enkelte kamper slitt med å score nok mål og få uttelling. Derfor er det deilig at det løsner i dag, og spesielt at det gjør det for Mika. Han kan score tre-fire mål i hver kamp, så det er viktig for laget at han får den selvtilliten igjen, da vi trenger noen som kan score målene for oss, sier Martinsen.

Martinsen med sitt første VIF-mål

Backen har måttet vente lenge på sitt første mål i VIF-drakt, men også det kom i dagens kamp mot Oilers. Han satte inn den viktige utligningen like ut i midtperioden, som la grunnlaget for snuoperasjonen og seieren.

– Det er alltid kjekt å score, og spesielt gøy når du får ditt første mål for en ny klubb, men det viktigste er alltid å vinne. Nå har det vært litt tøffe kamper mot Lillehammer og Stjernen, der vi har gitt vekk litt unødvendige poeng, og da var det godt å slå tilbake med en sånn prestasjon og vise at det er vanskelig å slå oss når vi gjør jobben, forteller Martinsen.

Han sier helt klart at det er litt frustrerende at nivået svinger såpass fra det de viste mot Lillehammer, til å feie serieleder Oilers av isen bare to dager senere, men mener at det også er mye god lærdom i det.

– Det viser oss at vi må være ydmyk i inngangen til hver kamp. Vi vet at vi har et bra lag, men vi kan ikke bare gå ut på isen og skli rundt og håpe det ordner seg, men vi må gjøre jobben selv. Derfor tror jeg det her blir viktig for det som kommer fremover, da vi har alt som trengs for å gå hele veien, men da må alle gjøre jobben slik den ble gjort i dag, forteller Martinsen.

– Vet at vi kan gå hele veien

I tillegg til Mika Partanens fire mål, var keeper Mitch Gillam helt sentral for dagens seier. Han forteller at dagens kamp nok er den gøyeste for han i Vålerenga, og at han nøt stemningen utover i kampen.

– Det skiftet i moment i starten av midtperioden var helt avgjørende. Jeg vet ikke om det at de kommer ut sent til den perioden påvirket dem i det hele tatt, men vi var klare fra start og når vi fikk to kjappe mål der visste jeg at det her ble vår dag, sier han og fortsetter:

– Etter hvert som Mika scoret det ene målet etter det andre, var det en sann glede å stå i mål. Du følte at stemningen ble bedre og bedre, og vet at du kan sende fansen hjem med en strålende seier mot et så godt lag som Oilers er. Vi har heller ikke scoret så mange mål i det siste, så det var også veldig godt å få med seg.

Nå kommer det en 12 dagers landslagspause, før innspurten av ligaen og sluttspillet venter for Vålerenga.

– Det her er et veldig viktig resultat for oss. Vi vet at vi kan slå alle lag, og prestere som i dag, men det gjør også Stavange Oilers. For oss handler det om å forstå at vi kan slå alle og gå hele veien, men også at det ikke kommer av seg selv. Det kommer til å bli en lang vei, men gjør vi jobben skikkelig kan det bli fryktelig moro til slutt, avslutter Martinsen.

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 40

Vålerenga – Stavanger Oilers 6-1 (0-1, 3-0, 3-0)

Fjordkraftligaen, 4789 tilskuere

Mål: 1. periode: 0-1 (19.51) Bryce Gervais (Kristiansen).

2. periode: 1-1 (22.24) Andreas Martinsen (Lalande, Espeland), 2-1 (22.50) Rasmus Ahlholm (Craighead, Lindström). 3-1 (32.33) Mika Partanen (Ahlholm, Auk)

3. periode: 4-1 (41.03) Mika Partanen (Johansen). 5-1 (43.52) Mika Partanen (Auk), 6-1 (56.03) Mika Partanen (Røymark, Lindström)

Skudd: 26-41 (9-12, 8-16, 9-13)

Utvisninger: Vålerenga 4x2 min. Stavanger Oilers 2x2 min, 1x 25min.

Dommere: Mads Frandsen & Christian Bo Persson

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Stefan Espeland, Villiam Strøm, Martin Røymark, Sebastian Johansen, Mika Partanen.

2. rekke: Justin Hamonic, Mark Auk, Andreas Martinsen, Filip Lalande, Pontus Finstad

3. rekke: Tommi Taimi, Kalle Ekelund, Sander Thoresen, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen

4. rekke: Joachim Lunde Hermansen, Darien Craighead, Tobias Lindstrøm, Rasmus Ahlholm.

