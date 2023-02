Snøvær skaper utfordring for norsk VAR – må måke under kampene

Det skriver NRK, som fikk være med da flere toppdommere hadde eksamen i bruk av det nye systemet. I kampen mellom Sarpsborg og Kråkerøy forrige måned skulle man sjekke et mål for mulig offside, men snøen gjorde at VAR-teknologien måtte melde pass.

– Det var mye snø på banen, og da kan man få utfordringer med linjeteknologien, for systemet greier ikke å kjenne igjen banen. Linjen trekkes jo ut fra banemarkeringen, sier dommer Ingvild Aarland til NRK.

– Jeg hadde ikke gode nok bilder til å vurdere om det var offside eller ikke, og da måtte jeg støtte avgjørelsen til dommerteamet, legger hun til.

Skjedde igjen

Håpet var at det var et engangstilfelle, men helgen etter skjedde det samme igjen. Snø hindret at man i videorommet kunne fatte en avgjørelse.

Eliteserien sparkes i gang 10. april med kamp blant annet i Tromsø. Serien avsluttes 2. desember, og da er Bodø/Glimt blant hjemmelagene.

Dommersjef Terje Hauge sier til NRK at testhelgene brukes til å hente erfaringer og finne løsninger på problemer som dukker opp. Man har en løsning for snøvær, og det er måking.

Noen må måke

– Vi trenger ikke å få vekk snøen fra hele banen, men vi må gjøre det i hjørnene og treffpunktene på siden. Om det snør under kampene, må vi ha noen som har til arbeidsoppgave å måke vekk snø fra de kritiske punktene, sier han til statskanalen.

Han sier at det ikke blir nødvendig å stoppe kampene for å måke.

– Noen må skuffe noen kvadratmeter på begge sider, og så må vi måke vekk snø ved hjørneflaggene. Det blir gjort når ballen er i spill et annet sted på banen. Slikt er kanskje aktuelt i april i Nord-Norge og sent på høsten igjen.

