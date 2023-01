Skeid som VAR-prøvekanin

Det elektroniske dommersystemet VAR (Video Assistant Referee) skal innføres i Eliteserien i Norge denne sesongen.

I disse dager trenes både dommere og funksjonærer og mange av testene skal kjøres på Sarpsborg stadion.

Mye teknologi

– Ja, vi er et av lagene som er plukket ut, så treningskampen vår mot Moss 4. februar spilles på Sarpsborg stadion, sier Skeid-trener Gard Holme til Dagsavisen.

Ved Holbergs Plass i Oslo bygges norsk fotballs VAR-senter opp.

– Ja, her skal alle kampene i Eliteserien overvåkes fra. Nå foregår det en teknisk oppgradering på alle arenaene, men vi har stort behov for å teste ut løsningene. Både for dommerne ute på arenaene og de som skal betjene utstyret her, sier Mats Berggren til Dagsavisen.

Han er sjef for medieproduksjonsselskapet DMC, som bygger opp senteret i samarbeid med Fotball Media A/S.

Profesjonell ramme

To dommere og en assistent skal følge kampene i senteret, mens fire dommere skal i aksjon på arenaene.

For spillerne har det liten praktisk betydning annet enn at det kan bli litt uvant ventetid underveis i kampene.

– Også blir det jo fint å få en kamp med en slik profesjonell ramme, sier Gard Holme.

VAR innføres foreløpig bare i Eliteserien. For Skeid på nivået under blir dette bare en interessant erfaring.

Det er ikke første gang VAR brukes i Norge, teknologien er benyttet under en rekke landskamper på Ullevaal stadion.

