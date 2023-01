Disse vinklene får VAR-dommerne i Eliteserien se: – En sikkerhet mot skandaler

Senteret består av åtte VAR-stasjoner og en «supervisor»-pult. De norske videodommerne skal jobbe i senteret de neste seks årene.

VAR, eller Video Assistant Referee, ble for første gang brukt i en offisiell kamp 21. september 2016 mellom Ajax og Willem II.

Siden den tid har den gjort sin inntreden i 25 forskjellige ligaer, VM, EM, OL og de forskjellige europeiske cupene.

I den kommende sesongen i Eliteserien skal også de norske dommerne ta i bruk videodømming.

VAR fikk blandet mottakelse, og flere har irritert seg over at dommerne har fått se andre bilder enn det som blir vist på TV, at det tar for lang tid og at VAR-dommerne ikke alltid griper inn når det har skjedd en feil.

Så hvordan blir det egentlig i Eliteserien den kommende sesongen?

VAR-dommerne skal kun gripe inn i situasjoner som omhandler «klare og åpenbare feil» eller at man glipper i en viktig situasjon som handler om scoring/ikke scoring, straffe/ikke straffe, direkte rødt kort eller feil identitet.

Samme vinkler som seerne

Dommersjef Terje Hauge forteller til NTB at det er den nye rettighetshaveren, TV 2, som bestemmer hvor mange kameravinkler det vil være på de forskjellige kampene, men at minimum er fem og maksimum er 13.

Til sammenligning ble det brukt 42 forskjellige kameravinkler på hvert stadion under fotball-VM i Qatar. Det samme gjelder for Premier League, La Liga, Serie A og de andre toppligaene og -turneringene i Europa.

– Vi har som mål at de beste dommerne etter hvert skal være på banen og dømme gode fotballkamper. Vi skal ha videre fokus på å utvikle dommerne våre til å bli gode kampledere, som tar gode avgjørelser og ikke vil være avhengige av VAR, sier Hauge og fortsetter:

– VAR skal være en form for sikkerhet mot skandaler.

Dommersjefen opplyser at VAR-dommerne vil ha tilgang til alle vinklene til TV 2 – de samme bildene som seerne vil få servert gjennom TV-ruta.

– Alt TV 2 sender på TV-skjermen, har vi også på en skjerm vi ser på. Det er ikke noe ekstra enn det TV-seerne får se, forteller Hauge.

– Et kritisk punkt

Hauge er også forberedt på et tidspress fra seerne. Hvis det er en ting som virkelig har satt fyr på Twitter og andre sosiale medier, er det VAR-avgjørelser som har tatt «for lang» tid.

– Vi stresser ikke noe på tid enda, men vi vet det er et kritisk punkt hvor vi gjerne får litt kritikk. Men så prøver vi å skape en liten forståelse de første rundene. Vi har aldri gjort dette før, så vi må få litt tid på oss, sier Hauge.

Det skal også brukes åtte «supervisors» som overværer VAR-dommerne fra en stasjon inne i VAR-senteret. Supervisorene har alle vært tidligere toppdommere i Eliteserien, men kan ikke gripe inn under kampen.

– De skal ikke gjøre noe underveis i kampen. Det må i så fall være om en får helt jernteppe at man kan si et nøkkelord for å sette de på sporet igjen, helt i starten, sier Hauge, som skal være en av de åtte supervisorene.

Produksjonsselskapet DMC er de som leverer teknologien og produksjonen for TV 2 og Norges Fotballforbund.

