Ektemannen tar perm for å oppfylle Johaugs gulldrøm: – Betyr enormt mye

Torsdag møtte Johaug pressen i forbindelse med at Norges Skiforbund avholdt sin tradisjonelle mediedag foran helgens åpningsrenn. Interessen rundt 36-åringen var enorm.

Johaug snakket blant annet om grepene som er tatt på hjemmebane for å tilrettelegge for at hun skal bli verdensmester i Trondheim om få måneder.

Ektemannen Nils Jakob Hoff tar nå en lang pause fra sitt daglige virke som lege.

– Han har hundre prosent legejobb, og har hatt det helt til i dag, faktisk. Han har hatt nattevakt i natt. Nå har han permisjon til 21. mars, så det er nesten så vi skal sprette champagnen før helgen. Vi gleder oss skikkelig til å få litt mer ro og fred framover, sier Johaug.

36-åringen sier ektemannen har betydd enormt mye i VM-prosjektet de to nå har satt seg for å gjennomføre.

– Dette hadde ikke gått hvis ikke han hadde backet og støttet meg på veien, sier Johaug.

Måtte si stopp

For noen uker siden så hun seg nødt til å trekke i nødbremsen etter en høst med lite restitusjon og lite søvn.

– Kristin har hatt en dårlig søvnperiode i det siste, som har gjort at jeg har kommet litt bakpå. Aller foreldre vet hvordan den følelsen er, sier Johaug, som også hadde fylt døgnet med mye jobbing.

For å hente seg inn igjen «rømte» hun til hytta på Sjusjøen. Det gjorde etter eget utsagn godt. Johaug avviser på spørsmål fra NTB at hun dro i nødbremsen for sent.

– Det er kanskje det som er fordelen med å ha vært i gamet såpass lenge. Det var bare å ta en liten tur på løpemølla, så fant jeg ut at «her må jeg ta tak nå». Det var en ganske dårlig økt, for å være helt ærlig, smiler langrennsdronningen.

Åpner for virustrøbbel

Samtidig avslører hun at mer enn mangel på søvn og stor totalbelastning kan ha ligget bak signalene kroppen ga henne.

– Det er mulig jeg kanskje også hadde en virusinfeksjon i kroppen som ikke hadde brutt ut. Det tror jeg. For å gå fra å være så dårlig, til å være så bra igjen etter bare litt ekstra søvn, er litt rart, sier Johaug til NTB.

Deretter siterer hun ektemannen på bergensk for å understreke poenget med at hun kanskje kan ha vært syk uten å bli sengeliggende som mange andre.

– Det er som Nils Jakob pleier å si «du vet, når Therese blir syk, går bare hardøktene litt dårlig», ler Johaug.

Forstår Northug-utspill

Tidligere denne uken la Petter Northug i et NTB-intervju press på 36-åringen ved å utrope henne til den åpenbare favoritten foran Beito-comebacket.

– Jeg vet at det er forventninger til meg, og det skjønner jeg. Jeg har prestert på et veldig høyt nivå før, og mine ambisjoner er ikke å kjempe om femte- eller tiendeplass i et VM. Jeg lever godt med de forventningene, sier Johaug selv.

Hun ber samtidig om å bli trodd på at det er urealistisk å forvente at hun er på sitt gamle nivå allerede nå.

– Jeg har vært to år ute nå. Det har jeg vært før også, men da var det enda mer strukturert trening i de to årene. Da gikk jeg jevnlige testløp. Det har jeg ikke gjort nå. Det er lenge siden jeg har gått en 10 kilometer, sier Johaug og påpeker at hun forrige sesong nøyde seg med to tremiler.

Lørdag gjør hun comeback på 10 kilometer klassisk på Beitostølen. Søndag er det samme distanse i fri teknikk.

