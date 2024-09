Karlsson spent før Johaugs comeback: – Hun har vært målestokken vår i mange år

I et intervju med nyhetsbyrået TT på høydetrening i Italia snakker Karlsson om utfordringen som venter i skisporet.

– Hun er selvsagt velkommen tilbake, men hvor står hun? Johaug har vært målestokken vår i mange år. Det er en vi har jaktet på hele tiden. Før 2021/2022-sesongen la jeg opp treningen min med sikte på å slå Therese. Da klarte jeg det to ganger, forteller Karlsson.

I forkant av 2022/2023-sesongen valgte Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist å stå utenfor det svenske landslaget. Ett år senere var de imidlertid tilbake.

– Jeg merket en stor forskjell forrige sesong, forklarer Karlsson.

Hun peker blant annet på at hun har fått mer fleksibilitet i treningshverdagen, blant annet ved at hun har større frihet til å trene alene eller i mindre grupper. På høydesamling er imidlertid hele landslaget på plass. Det samme er flere fra de yngre rekker.

– Det er viktig at vi får formidlet kunnskap videre. Det hadde vært feil om man ikke hadde følelsen av at vi er et lag. Jeg husker at jeg ble inspirert da Charlotte Kalla vant Tour de Ski i 2008. Plutselig var vi på samme lag.

For fem måneder siden satte Karlsson sluttdato for karrieren etter Falun-VM i 2027. Den svenske yndlingen forteller at hun fortsatt står fast ved planen, men hun vil ikke utelukke at karrieren forlenges.

– Det er ikke umulig, men jeg liker å lage en mållinje. Jeg ønsker å få så mye som mulig ut av disse årene.