Northug legger press på Johaug før Beito-comebacket: – Hun er favoritt

Det er klare forventninger til hva Johaug leverer i sine første renn i sesongen som forhåpentlig skal munne ut i VM-suksess i Granåsen.

Northug gjør ingen verdens ting for å dempe dem.

– Hun er favoritt basert på det vi har sett. Hun har vunnet et testløp på rulleski, og jeg rangerer hun som en bedre skiløper enn resten. Den løypa der passer henne bra. Det virker som hun er i bra balanse og god form, sier han til NTB.

Johaug har ikke gått åpningsrennene på Beitostølen siden 2021. Siden den gang er hun blitt mamma.

– Jeg tror hun er like sterk som før, og i tillegg er det en litt eldre Therese som kommer denne gangen. Det kan samtidig hende hun trenger et par gjennomkjøringer før det virkelig løsner. Det blir spennende å følge henne, sier Northug.

Eventyrlig Beito-suksess

Med seg til distanserennene på Beitostølen lørdag og søndag kommer Johaug ikke bare med Northugs favorittstempel. 36-åringen har også en knallsterk Beito-statistikk i ryggen.

Langrennsdronningen har vunnet de 11 siste distanserennene hun har stilt opp i under åpningshelgen øverst i Valdres. Sist hun ikke sto på toppen av seierspallen, var i en sjelden sprintstart i 2014.

Selv da endte Johaug på en solid fjerdeplass.

Man må også ti år tilbake forrige gang 36-åringen ble slått i et distanserenn på Beitostølen. Da ble Marit Bjørgen for sterk på 10 kilometer fri teknikk, etter at Johaug hadde vært best av de to på samme distanse i klassisk dagen i forveien.

Med til historien hører det at Johaug har gått to NM-renn (2016) samt to verdenscuprenn på Beitostølen de siste ti årene. Alle fire endte med seier. Den ene var en stafett.

Skal til Ruka

Kommende helg er det nye seiersmuligheter samme sted for comebackdronningen Johaug. Lørdag skal hun ut på 10 kilometer klassisk, søndag samme distanse i fri teknikk.

Torsdag møter i tillegg Johaug pressen når Norges Skiforbund har de tradisjonelle mediedag foran åpningsrennene. Også der blir 36-åringen midtpunktet.

Et av spenningsmomentene er om sesongplanen hun tidligere har skissert står ved lag.

Neste helg følges Beito-rennene opp av verdenscupåpningen i finske Ruka. Der har Johaug planlagt å delta i de to distanserennene. Uka etter blir det to nye starter på Lillehammer.

I planen veteranen tidligere har skissert blir det så en lengre pause fram til NM på Gåsbu ved Hamar midt i januar. Det kan fort bli Johaugs siste renn før VM i Granåsen.