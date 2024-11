Johaug dro i nødbremsen: – Har stilt til start i bedre form før

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det fortalte 36-åringen til oppmøtte medier på vei til stadion på Beitostølen onsdag. Hun omtalte den siste måneden som «en krevende tid».

– Jeg tror restitusjonstiden er blitt for kort. Fordelen er at jeg kjenner kroppen ganske godt, så jeg dro i håndbrekket med et nødskrik, sa Johaug.

Grepet førte til at hun droppet landslagssamlingen i Idre i Sverige tidligere i måneden. Johaug valgte i stedet å teste ski på Sjusjøen.

– Det føltes helt rett, for å være ærlig. Det handler bare om å få overskudd. Det handler ikke om det fysiske. Det handler om å ta smarte valg i hverdagen, som å trene litt mindre. Det har fungert greit i det siste. Jeg har stilt til start på Beitostølen i bedre form før, sa Johaug til Dagbladet.

Johaug takket i sommer ja til en plass på langrennslandslaget. Hun la opprinnelig opp som toppløper i 2022, men er nå tilbake og satser på suksess i en sesong der VM i Granåsen blir høydepunktet.

I helgen er det nasjonal sesongåpning på Beitostølen.

Les også: Northug legger press på Johaug før Beito-comebacket: – Hun er favoritt