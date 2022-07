Superligavenninner setter vennskapet på vent i 90 minutter

– Ja, vi er gode venninner, men de 90 minuttene vi står på motsatt banehalvdel så er det ingen som unner hverandre noe som helst. Vi forbereder oss som til en helt vanlig fotballkamp, og det blir ikke noe problem, sier hun til NTB.

– Jeg har vært i England i tre år, og det er fysisk fotball de spiller her. Jeg regner med at de klinker til i taklinger fra start. Jeg tror det blir noen Chelsea-dueller i løpet av kampen.

Reiten og Maren Mjelde i Chelsea og Frida Maanum i Arsenal risikerer å møte inntil fire klubbvenninner i mandagens kamp, Julie Blakstad kan møte inntil ni Manchester City-lagvenninner.

– Det er gode spillere, og det blir ikke enkelt, men jeg vet hva de er gode til, hvilken vei de ønsker å utfordre og slikt, sier Blakstad.

Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir sørger for at Manchester United har nesten like mange spillere i Norges tropp som i Englands, men de tre engelske United-spillerne fikk alle spilletid mot Østerrike.

Lettere å lese

– Det er stor sannsynlighet for at det blir noen United-dueller mandag, men vi forbereder oss helt som vanlig. Vi vet vel litt mer om kvalitetene til lagvenninnene, så de kan bli lettere å lese, men det er eneste forskjell, sier Bøe Risa til NTB.

Også hun er klar på at vennskapet settes på vent mens kampen pågår.

– Ja, absolutt. Det blir før og etter.

– Det er selvfølgelig alltid kjekt å se kjente fjes, som vi spiller med til daglig, men nå spiller vi for Norge og de for England. Vennskapet blir lagt til side i de 90 minuttene vi skal gjøre alt for vårt land og vårt lag og gjøre en god kamp, sier Mjelde.

– Det kan fort bli noen Chelsea-dueller. Det er noe vi må håndtere. Vi har veldig gode spillere i klubben, og det er en grunn til at de er på landslaget, legger hun til.

Kjører på

– Det er selvfølgelig veldig spesielt når man kjenner mange av dem man møter, men jeg tenker ikke mye på vennskapet med dem under kampen. Det blir bare å kjøre på som i en vanlig kamp, sier Maanum til NTB.

– Vi kjenner de fleste engelske jentene. Noen av dem er på laget mitt, og andre kjenner jeg fra tiden i Chelsea. Vi kjenner deres styrker og svakheter, og de gjør det samme med oss, sier Thorisdottir.

Den sjuende England-proffen i Norges tropp er Amalie Eikeland. Hun har klubbvenninner fra Reading i Danmarks og Belgias tropp, men ikke i Englands.

– Det var kanskje noen som var aktuelle, men de har ikke vært med på samlinger på en stund, så det var ingen av dem som forventet å komme med, sier hun til NTB.

Forberedt

Hun er glad for å representere klubben sin i EM, og møter mange spillere hun har erfaring med å spille mot i superligaen.

– Det er kjekt, sier hun og føler seg godt forberedt på hva som venter mandag kveld.

– Vi vet at det blir veldig mye tøffere enn mot Nord-Irland, og vi må forberedt oss godt. Vi vet hva England kommer med, så det handler om å være kompakte og godt organisert defensivt. Og så må vi også prøve å spille vårt spill. Det går an å spille mot England også, sier hun.

– Vi har lagt en plan for hvordan vi skal klare å slå England, selvfølgelig, men akkurat hva den går ut på må dere følge med på og se selv, sier Reiten.

