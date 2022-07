EM-kvinnene forberedt på engelsk heksegryte

– Det kan absolutt bli vanskelig. Det kommer til å være fullt trøkk på tribunen, så vi må være flinke til å orientere oss selv og se, og så får vi bruke stopp i spillet til å kommunisere, sier Vålerenga-keeperen som er vant til å bli hørt når hun roper beskjeder.

– Mandag kveld vil det nok ikke nå fram. Jeg får fokusere på å snakke med dem som er nærmest, så får de gi beskjed videre, sier hun til NTB.

Kampen på Brightons Premier League-arena er utsolgt. Det betyr 29.200 billetter, og de fleste er i hendene på England-tilhengere.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen har to ganger i år spilt for over 90.000 tilskuere på Camp Nou. Likevel er kamper med mye tribunestøy en relativt sjelden opplevelse for de fleste i troppen.

– Vi slet med det mot Nord-Irland også, selv om det var langt fra fullt. Det var mye støy, og da må man være smart og bruke pauser til å snakke sammen, sier Syrstad Engen.

Det er tredje gang på rad Norge møter vertsnasjonen i gruppespillet i et mesterskap. Det ble ettmålstap både for Nederland i 2017 og Frankrike i 2019, begge ganger for så godt som fullt hus. I Nice var det nesten 35.000 tilskuere.

– Jeg synes selv det er veldig kult å oppleve sånne kamper. Det trenger ikke å være negativt for oss i det hele tatt. Det gjør det enda artigere om vi ryster vertsnasjonen, sier Syrstad Engen.

Forberedt

– Støynivået er absolutt noe vi snakker om. Det blir ikke lett å høre hverandre ute på banen. Vi trente på det før forrige VM (med tribunelyd gjennom høyttalere under trening), og det er mange som var med i det mesterskapet, så vi vet litt om hva vi kommer til. Og så er det noen av oss som har spilt på store arenaer med fullt hus før vi kom hit, sier Vilde Bøe Risa.

– Vi merket allerede i VM for tre år siden at det er et annet trøkk. Det å kommunisere på banen blir ikke like lett, og det har vi dratt erfaring av. Forhåpentligvis klarer vi å håndtere det, sier Amalie Eikeland til NTB.

– Vi har forberedt oss godt på forhånd og vet hva vi går til.

Av og til tar laget en liten samling ute på banen mens det er stopp i spillet.

– Vi samles hvis vi sliter litt. Det er veldig viktig, sier Eikeland.

Bare bra

Noen synes ikke det er vits i å lage et problem ut av noe som egentlig bare er bra.

– Vi er nå en gjeng som har spilt store kamper og vært med på en del ting, så vi vet hvordan vi håndterer det. Det handler mye om å bruke kroppsspråk og bruke stopp i spillet til å justere ting. Og så må man holde litt oversikt selv, sier Guro Reiten til NTB.

– Fullt hus er akkurat som vi ønsker at det skal være hver gang, og jeg tror det bare er å hente all positiv energi ut av det. Så får vi løse eventuelle situasjoner som oppstår etter hvert.

Julie Blakstad er også klar for det som kommer fra tribunen.

– Jeg tipper de vil lage litt liv, og det håper jeg også. Det er gøy å spille for publikum. Jeg håper de gjør at vi ikke hører hverandre så godt, sier hun.

Og hvis de norske synes det blir for mye?





– Den beste måten å stilne dem er vel å score, sier Ada Hegerberg.









