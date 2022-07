Chelsea-lagkamerat advarer mot Reitens tryllestav

– Vi forbereder oss alltid på samme måte. Noen spillere har klubbvenninner på det andre laget, og selvsagt vet de mer om dem enn vi i trenerstaben gjør, så vi spør dem hva vi trenger å vite om dem, forteller Wiegman.

Hele 20 av spillerne i Englands tropp har klubbvenninner som er i Norges EM-tropp. Midtstopper Millie Bright var med Wiegman til pressekonferanse dagen før kamp og snakket om sine norske Chelsea-lagkamerater.

– Guro (Reiten) har en tryllestav av en venstrefot og veldig god teknikk. Hun er en trussel ikke minst på dødball, sa hun.

– Maren (Mjelde) spiller med stor ro og erfaring. Det er strålende at hun er tilbake på banen etter sin skade, selv om hun spiller mot oss mandag.

Fortjent

Fran Kirby er også glad for å se Mjelde på banen igjen.

– Det hun har gjort er utrolig bra. Kneskaden hennes var komplisert, og det var ikke en enkel skade å komme tilbake fra. For noen måneder siden var EM neppe langt framme i hodet hennes. At hun både spiller, starter og er kaptein er fortjent belønning for alt det harde arbeidet, sier Chelsea-angriperen til uefa.com.

Kirby er selv tilbake etter at hun inntil nylig var satt utenfor av utmattelsessyndrom, og hun leverte assist til vinnermålet mot Østerrike. For et par år siden mistet hun nesten en hel sesong med hjerteposebetennelse.

Ærlig

– Jeg har lært meg selv å være ærlig med meg selv for å unngå stresset som oppsto, sier hun om veien tilbake.

I EM spiller hun i drakt nummer 10. Hun har også noe å si om hva hun tror Chelsea-klubbvenninnene deler om hennes svakheter.

– De sier sannsynligvis at om de hindrer at jeg får ballen så blir jeg frustrert.

