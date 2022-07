Graham Hansen lever godt med at England er favoritt

– England er favoritt, og det lever vi godt med. Vi vet at vi har noen meget gode spillere i alle ledd, og om vi får det til å klaffe så kan det bli bra, sa hun da hun møtte mediene søndag. Hun kom rett fra isbad etter avsluttet treningsøkt.

Antydninger om at England frykter en norsk kalddusj i Brighton mandag gjør ikke særlig inntrykk på henne.

– Kjenner jeg engelskmenn rett så er de best i verden i alle posisjoner. De føler at de har det beste laget og de beste spillerne. De er favoritter også i våre øyne, men vi tror at vi kan gjøre det til en bra kamp.

At Norge ble utklasset av England i forrige VM (3-0 i kvartfinalen) betyr derimot ikke så mye.

– Vi har tatt steg siden da og fått Ada tilbake. Spillere er blitt eldre, nye og unge spillere har tatt tak og gjort stor forskjell i enkelte posisjoner. Jeg føler at vi er et bedre lag enn da, sier hun.

Usikker

Hun er ikke helt sikker på hvordan England vil framstå. Laget glitret ikke i sin åpningskamp mot Østerrike.

– Jeg har sett at de ikke helt klarer å sette sitt stopperpar. De er veldig aggressive i sitt høye press, men etterlater seg mye rom hvis man kommer forbi det første leddet. Samtidig kan det være at mulighetene vi så mot Østerrike kanskje ikke er der i morgen fordi de har fått litt lavere skuldre etter å ha vunnet første kamp, resonnerer hun.

Norge fikk en god start med 4-1-seier over Nord-Irland og går til mandagens kamp som gruppeleder.

– Det er mye å ta med seg fra den kampen, men vi vet det er noen ting vi må bli bedre på. Vi møter et mye bedre lag mandag. Vi må ha god defensiv struktur i alt vi gjør, sier Graham Hansen, som også vet at hun ikke får boltre seg like fritt med sine spektakulære dribleraid.

– Jeg må prøve alltid å ville ha ballen, komme på ballen og skape mest mulig i overgangene vi håper å få. Og så gjøre en hard jobb for laget. Vi har et godt angrep som jeg tror England har respekt for.

Ikke avgjort

Selv med tap for England vet Norge at de vil være kvartfinaleklare om de slår Østerrike i siste kamp. Samtidig vil kvartfinaleplassen neppe være 100 prosent i boks selv om det skulle bli seier mandag.

– Det vil være igjen en kamp til, og den kan endre alt. Vi må bare fortsette å jobbe, sier Graham Hansen.

Hun fortalte at tiden på spillerhotellet blant annet slås i hjel med bordtennisspill.

– Vi øvde på det i går. Vi spilte ikke mot hverandre, men øvde på backhand. Man blir litt hekta. Det blir nok forehand i morgen og kanskje slice dagen etter.

Men mandag blir det fotballkamp mot England.

