England mot Norge: Klubbvenninner overalt

– Det blir nok litt spesielt, sier Julie Blakstad, som kommer til å møte spesielt mange av dem hun til daglig spiller sammen med. Manchester City har hele ni spillere i England-troppen, og seks av dem fikk spilletid i åpningskampen.

– Jeg begynner å kjenne en del av dem ganske godt, og jeg tror det kan være en fordel å ha litt «inside» om dem. Det er gode spillere, og det blir ikke enkelt, men jeg vet hva de er gode til, hvilken vei de ønsker å utfordre og slikt.

Chelsea og Arsenal har fire spillere hver i Englands tropp, så Guro Reiten, Maren Mjelde og Frida Maanum møter også mange kjente. To Chelsea- og to Arsenal-spillere var på banen for England mot Østerrike, men det var ikke hvem som helst. Arsenals Leah Williamson er Englands kaptein, mens Beth Mead ble matchvinner. Chelsea-spiller Fran Kirby noterte assist på vinnermålet.

Manchester United har bare en spiller mer i Englands tropp (3) enn i Norges, men både Mary Earps, Ella Toone og Alessia Russo fikk spilletid mot Østerrike, som Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa gjorde mot Nord-Irland.

Av Manchester City-spillerne er det allerede klart at Lucy Bronze slutter seg til Barcelona fra neste sesong. Dermed møter også Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen en (blivende) klubbvenninne.

---

Klubbvenninner i mandagens kamp (spilletid i første kamp i parentes):

Manchester City

England (9): Lucy Bronze (90), Lauren Hemp (90), Georgia Stanway (90), Keira Walsh (90), Ellen White (62), Chloe Kelly (28), Alex Greenwood, Ellie Roebuck, Demi Stokes.

Norge (1): Julie Blakstad (88).

Chelsea

England (4): Millie Bright (90), Fran Kirby (62), Jess Carter, Bethany England.

Norge (2): Guro Reiten (90), Maren Mjelde (80).

Arsenal

England (4): Leah Williamson (90), Beth Mead (62), Nikita Parris, Lotte Wubben-Moy (i øyeblikket ute av troppen etter koronasmitte).

Norge (1): Frida Maanum (90).

Manchester United

England (3): Mary Earps (90), Alessia Russo (28), Ella Toone (28).

Norge (2): Maria Thorisdottir (90), Vilde Bøe Risa (26).

---