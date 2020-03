Smittevernoverlege: – Uker fram i tid før vi kan slippe opp

I helgen ble det registrert 14 nye koronasmittede i Stavanger.

Runar Johannessen, smittevernoverlege i Stavanger kommune, tror ikke at dette et tegn på smitte i befolkningen.

– Mandag ble det registrert to nye smittetilfeller i Stavanger, og vi begynner nå å bli forsiktige optimister på at tiltakene har hatt en positiv effekt og redusert smitte, sier Johannessen til RA.

Han understreker at dette ikke betyr at vi kan slippe opp.

– Det er fortsatt viktig å fortsette med restriksjoner og sosial distansering. Det vil ta lengre til vi kan være trygge på å slippe opp, uten at det blir en økning av smitten.

– Hvor lenge?

– Vi snakker om uker fram i tid. Regjeringen har sagt at de vil komme med ny informasjon den 8. april, sier Johannessen og viser til at våren er i anmarsj:

– Det betyr at det blir mindre av influensa og forkjølelse, noe som igjen betyr at flere av dem blir syke kan være smittet av koronaviruset. Dette vil føre til at vi får en større innsikt i hvor mange som er smittet, sier Johannessen.

Stavanger kommune har nylig fått bedre testkapasitet.

– Folk som er syke, og som vet at de har vært i kontakt med andre som er koronasyke. Disse ønsker vi nå å teste, og ber dem om å ta kontakt med fastlegen eller ringe på koronatelefonen, sier Johannessen.

