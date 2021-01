Av Øyvind Larsen, Ålgård

Det blir nå i sterkt økende grad vesentlig hva som virkelig betyr noe for vanlige lønnsmottakere og pensjonister i dette landet. Det er ikke småjusteringer på vanlig skatt eller noen øre opp eller ned på drivstoffpriser. Dette bør alle stemmeberettigede nå foran kommende valg følge med på og tenke grundig over.

Det som etter min mening får altfor lite fokus, er bomavgift, eiendomsskatt og norsk pris på strøm. Det er hårreisende å se hva som har skjedd med salg av strøm via alle de ulike «forhandlerne» som er skapt av «de blå», og med overraskende støtte av de «halvblå» som kaller seg «røde».

Han som bl.a. er siktet i forbindelse med konas forsvinning hadde visstnok for et par år siden hatt en inntekt på langt over 100 millioner kroner på å fungere som godkjent forhandler av strøm. Hvordan i all verden kan det bli mulig å oppnå slik en fortjeneste på strøm godkjent av våre politiske myndigheter?

Her i landet finnes det altså nå en mengde forhandlere av en elektrisitetsproduksjon som er blitt mulig finansiert av norske arbeidere og lønnsmottakere i de siste over 100 årene ved å bygge ut norsk vannkraft?

Å velge parti ved kommende valg blir verre enn noen gang. Et politisk partiprogram har vi sett det er liten grunn å tro på. Blant annet Frp har i sitt program, og har hatt det lenge, bl.a. motstand mot «bom- og eiendoms-tjuveriet» (mitt uttrykk), men de makter ikke, eller velger ikke, forbli i regjering med mulighet for handling og gjennomføring av partiprogram. Man velger å være i opposisjon med begrunnelse at gallup synker, og sviktende pågåenhet i regjeringsforhandlinger resulterer i at regjeringsposisjon gis opp. Eller er eksempelvis nei til bom og eiendomsskatt bare «sminking» av partiprogram og «fake news»?

Jeg har påstått lenge i leserinnlegg (der de fleste er refusert) at Ap etter hvert ville havne laaaangt under vanlige «gamle» galluper, og nå har altså partiet nådd godt under 20 % til 17,5! Jaglands 36,9 er kommet i et komisk lys, og uten tvil dyktige kvalifiserte Gahr Støre viser med øket tydelighet at han nok kanskje er en «infiltrert Høyre-mann i Ap». Verken Støre eller andre Ap-ledere kjører fram viktige og vesentlige saker for vanlige lønnsmottakere, og slett ikke for de lavtlønte. Til og med Ap følger mer eller mindre med «de blå» i blant annet å forlange at vanlige lønnsmottakere skal i tillegg til skatt etter evne finansiere norsk infrastruktur.

Dagens populære tema er klima, og mange, særlig på topp innen politikken oppfører seg som om Norge har hovedansvaret for at temperaturen på kloden ser ut til å stige 2–4 grader celsius. Dette er en så vanvittig håpløst idiotisk tanke at det helt tydelig må ligge helt andre motiver bak ifra noen.

At Norge med 5 millioner innbyggere som en middels by i Europa skal ha en betydelig mulighet og/eller ansvar for klodens klima blir for dumt. Norges olje- og gassproduksjon og ansvaret for dette er heller ikke god nok grunn for at vi skal måtte gi fra oss «arvesølvet» verken av strøm eller andre energiformer.

For dem som har fulgt med innspillene Odd Handegård i Tromsø, så har man sett tydelig og lenge nok hvem de nevnte «noen» sannsynligvis er. Blant disse er helt tydelig noen kapitalsterke som har sørget for å bløffe seg inn med hundrevis, for ikke å si tusenvis vindmøller spredt rundt i den samme naturen som en gardbruker lenge har fått nei til å bygge seg en ekstra driftsbygning, eller en friluft-elsker har fått nei til å bygge seg hytte.

I samme kategori er initiativtakerne til unødvendig mange utenlandskabler som er påstått som bidrag til å redde klodens klima med norsk strømforsyning til Europas kull-oppvarmede land. Argumentet at Norge skal kunne kjøpe strøm tilbake ved manglende norsk energi er reint oppspinn, og i alle fall gjennom så mange utenlandskabler vi har nå og som er planlagt.

«Bondepartiet» som lenge har vært omdøpt til Senterpartiet, har fått ny oppslutning. Hovedårsaken er garantert blant annet den overdrevne sentraliseringen av både politiet og sammenslåing av kommuner og fylker. Dersom Sp fram mot valget kjører fram et tilbud til lønnsmottakere om fjerning av bomavgift og eiendomsskatt, så havner SP over 40 %, omtrent som Ap i «gamle dager».

Dersom så partiet i tillegg legger fram en framtidig transportplan minst ti år fram som bygger landet, blant annet med jernbane til Kirkenes og full satsing på distriktene, så er Vedum garantert vår nye statsminister om noen måneder.

Gratis tips til Senterpartiet, og en vekker til Ap.