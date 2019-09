1.

13,7! Så mange prosent av stemmene fikk Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger (FNB), Oslos eget lille Senterparti, i bydel Stovner. Men også de andre bydelene i ytre Oslo øst har fått masse bompengestemmer. Stort sett vinner ikke FNB like mye som Arbeiderpartiet taper, men det er ikke så innmari mye om å gjøre.

2.

21,5! Så store er Miljøpartiet De Grønne (MDG) i bydel Grünerløkka. Soleklart størst. Ekte Oslo-loser har kalt bydelen «Grønnerløkka» i årevis. Nå er det alvor. Også i bydel Sagene er MDG største parti. Bilfritt fra Eventyrbrua til Voldsløkka innen 2023?

Lan Marie Berg og resten av Oslo MDG har grunn til å feire valgresultatet. Foto: NTB Scanpix

3.

3,9 prosent! Så bitte, bitte små er Miljøpartiet i bydel Stovner.

4.

3. Så mange representanter får Oslo Frp inn i bystyret. Men tredjekandidat Tommy Skjervold er i permisjon. Hvis han skal fortsette med det, vil den mest populære Frp-kandidaten under fjerdeplass vinne en plass i bystyret. Det kan fort bli Kent Andersen, en Document.no-skribent som tidligere har argumentert for at Heimevernet skal gjøres om til et halvmilitært borgervern retta mot muslimer. Heisann!

5.

1919. Så mange har stemt på rasi... nei, altså ... så mange har stemt på høyreekstreme partier i Oslo. Til sammen.

6.

27. Så mange mandater får byrådspartiene aleine. Man trenger 30 for å ha flertall. Derfor må fortsatt Raymond ha med seg Rødt som samarbeidsparti de neste fire åra. Ja, hvis han ikke går for Venstre eller Bompengepartiet eller noe sånt, da. Senterpartiets ene mandat er sikkert hyggelig for dem, men betyr egentlig ingenting så lenge de ikke havner på vippen.

Raymond Johansen er fortsatt avhengig av støtte fra Rødt. Foto: NTB Scanpix

7.

47. Så mange prosents oppslutning fikk Høyre i bydel Ullern. Og det er en kraftig nedgang. I bydel Nordstrand fikk Høyre 37,8 prosent.

8.

152 036. Så mange har forhåndsstemt i Oslo i år. Det er nesten halvparten av alle som har stemt. Forhåndsstemmene telles ikke opp i den valgkretsen de hører hjemme i. Så alt du hører om hvordan folk stemmer i forskjellige bydeler eller på enkeltskoler eller sånn (inkludert på denne sida), er bare stemmer fra selve valgdagen. Stemmer til bydelsutvalgene er selvsagt fortsatt i riktig bydel. Men hvis du har forhåndsstemt, så trekker du altså ikke opp (eller ned) statistikken for ditt eget nabolag. Sånn er det bare.

9.

4. Så mange delegater får FNB i bystyret. Det er veldig, veldig mange til å være første gang de stiller til valg. Helt sjukt. Det betyr at toppkandidatene (og sortof-kjendisene) Cecilie Lyngby og Bjørn Revil er ganske sikre, men hvem de to siste blir er veldig usikkert. Oslo FNB har så mye intern kamp at det er grunn til å tro at det er mange fraksjoner som har kjempa for å få kryss på forskjellige kandidater. Personstemmene telles nå, og vi får vite resultatet på fredag.

Cecilie Lyngby i Oslo FNB er trolig sikret en plass i bystyret. Foto: NTB Scanpix

10.

683. Så mange stemmer fikk Piratpartiet. Dermed slo de Feministisk Initiativ (568) ganske klart, men tapte mot Liberalistene (805). Det største blant de veldig små partiene ble Pensjonistpartiet, som fikk 2206 stemmer. Men selv pensjonistene må bli tre ganger så mange om de skal kjempe seg til en rullatorplass i Oslo bystyre.