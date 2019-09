– Jeg tror sannsynligheten er 70 prosent. Iallfall godt over 50 prosent, sier Kari Nessa Nordtun til Stavanger Aftenblad tirsdag morgen.

Allerede mandag kveld samlet SV, Rødt, MDG, Sp og FNB seg for å sondere terrenget for et samarbeid.

I Stavanger har Ap gått ned 1,6 prosentpoeng siden valget i 2015, men samtlige samarbeidspartnere har vokst siden det forrige lokalvalget. Samtidig går Høyre tilbake med 5,9 prosentpoeng. Det er nok til å gjøre Stavanger rød for første gang siden 1993.

– Sjansene for at vi kommer fram til en samarbeidsavtale er større nå enn da mandagen startet, sa Nessa Nordtun til NRK natt til tirsdag.

Overfor Aftenbladet vil ikke Nordtun si hva venstresiden kan tilby FNB for å danne flertall. Hun vil heller ikke si hvor og når partiene skal møtes for videre forhandlinger.

– Jeg håper og tror at vi får en avklaring i dag, sier Nordtun.

FNB havner på vippen i Stavanger, og ligger an til å få seks mandater i kommunestyret.

Leder for FNB i Stavanger Frode Myrhol snakket også med John Peter Hernes i Høyre i løpet av valgnatta. Overfor Aftenbladet tirsdag morgen kan han ikke love samarbeid med verken venstre- eller høyresiden, og sier at han mener partiet ideologisk ligger i sentrum. Han tror likevel at Høyre vil måtte strekke seg lengre enn Ap.

– Det var ingenting som skremte oss i samtalene med Ap, SV, MDG og Rødt, så vi må se hva som er mulig å få til. Vi kan samarbeide godt på begge sider, så for oss er det viktig å få gjennomslag for de konkrete tiltakene vi trenger for å gå inn i et samarbeid, sier han.