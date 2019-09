Valgdagsmålingen til TV2 klokka 21.00 viste at Arbeiderpartiet lå an til å få 24,4 prosent av stemmene.

Prognosen til valgdirektoratet viser nå at partiet har 25 prosent oppslutning, med over halvparten av stemmene talt opp. Blir dette resultatet er det dårligste valgresultatet for Ap i et kommunevalg noensinne.

Og en massiv nedgang sammenlignet med kommunevalget i 2015 hvor de fikk 33 prosent oppslutning.

Ingen MDG-omfavnelse

Nestleder Hadia Tajik vil gjenreise partiet ved å gjøre trygg økonomisk styring trendy igjen.

Hun forklarer de dårlige prognosene med at partiet ikke har fått prege dagsorden i en valgkamp hvor bompenger har dominert.

– Men er valgresultater på 25 prosent den nye normalen for Arbeiderpartiet?

– Nei. det vil ikke være resultater vi vil være fornøyd med.

– Espen Barth Eide luftet nylig ideen om å styre med MDG nasjonalt. Hva tenker du om det?

– Det er ikke en aktuell problemstilling nå. Det er to år til stortingsvalget, og det mest naturlige er at vi samarbeider med Senterpartiet og SV, mener Tajik.

Håper på Stavanger-makt

Tross at Ap går mot et historisk dårlig valgresultat ser Ap-nestlederen flere lyspunkter i de foreløpige resultatene.

– Jeg håper at vi nå beholder makten i både Oslo, Bergen og Trondheim og at en god grasrotkampanje og en god ordførerkandidat vil sikre oss makten i Stavanger etter 24 år med Høyre-styre, sier Tajik.

I Stavanger viser prognosene at Ap er største parti. Partiets samarbeidspartier gjør det også skarpt, og FNB, som er mulig samarbeidsparti ligger an til å bli byens tredje største parti, ifølge prognosen.

Gleder seg over gjenvalg

Også AUF-leder Ina Libak mener det er for tidlig å se fram mot neste valg, før stemmene for kommunevalget er talt opp.

– Det viktigste nå er at vi får inn flest mulig representanter flest mulig steder, sier Libak.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er langt fra fornøyd.

– Vi skal ha ambisjoner om langt bedre valgresultater enn dette. Samtidig er det gledelig at vi i Oslo for første gang får gjenvalg av et Ap-styrt byråd siden 1971, sier Gabrielsen til Dagsavisen.

Han har klare meninger om hvorfor MDG puster Ap i nakken i Oslo. Ifølge prognosen går Ap mot et valgresultat på 19,8 prosent, mens MDG ligger an til å få i underkant av 17 prosent oppslutning når 40 prosent av stemmene er talt opp.

– Arbeiderpartiet får ikke nok cred for den politikken som føres i Oslo. MDG før utelling for miljøpolitikken og SV for den utgjevnende politikken, sier Gabrielsen.

Han er også overrasket over at de foreløpige resultatene viser at valgdekalsen har gått opp, uten at Ap har vunnet noe på det.

– Tradisjonelt sett har Ap vunnet på økt valgdeltakelse, sier LO-lederen.