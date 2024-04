Cupens 1. runde: Lokalfotballens festdag

Første runde i cupen er denne turneringens største festdag ved siden av finalen. Onsdag og torsdag er det lokale bygdefester landet rundt når topplagene kommer på besøk.

Cupen tjuvstarter tirsdag kveld med Brønnøysund – Bodø/Glimt.

Carls pub

I Oslo er det størst oppmerksomhet rundt de lagene som er lavest rangert og som har kommet seg inn i 1. runde. For disse lagene har spilt kvalifisering for å komme dit.

Og da er det ganske ferske laget Union Carl Berner som er den største kuriositeten. Dette 4. divisjonslaget springer jo egentlig ut fra den nye store fotballpuben Carls, som selvfølgelig befinner seg rett ovenfor Carl Berner-krysset som de fleste reisende i Oslo kjenner til.

Men laget har prestert i kvalifiseringen der de har slått ut Skedsmo (4–2) og Lokomotiv Oslo (4–1) i de to kvalifiseringskampene. Begge motstanderne spiller i divisjonen over. Særlig seieren over Lokomotiv Oslo var imponerende da de vant 4–1 på kunstgressbanen ved Norges idrettshøgskole. I de to kampene hadde laget sju forskjellige målscorere, mens det åttende var selvmål.

En kuriositet i kampen er at mulig VIF-stopper Alexander Hammer-Kjelsen kan møte sin lærer på Wang Toppidrett, Glenn Håberg, som nå spiller i Union Carl Berner. Håberg har blant annet mange sesonger i Kjelsås bak seg. NRK sender denne kampen.

Glenn Håberg har her scoret mål for Kjelsås. Nå spiller han i Union Carl Berner. (Haakon Thon)

Gamle Oslo

Den tidligere VIF-keeperen Adam Larsen Kwarasey er trener for Gamle Oslo, som rykket opp fra 4. divisjon i fjor. De startet sesongen med å slå Ullern 4-3, som kom ned fra 2. divisjon. I den kampen ledet Gamle Oslo 4–0 før de sprakk opp på slutten. Laget vil egentlig hete FC Oslo, men det er ikke blitt godkjent i NFF-systemet ennå.

Severin Sørlie er en sterk målscorer, kaptein Ivar Furu har spilte i Eliteserien for Ranheim og Kristiansund, Felix Leenborg Athonessen er kommet fra Skeid, Daniel Tavakoli fra Oppsal og Fredrik Graham Hansen fra Nordstrand.

Laget møter Skeid i Vallhall onsdag kveld. Skeid innledet sesongen sist helg med 2–2 mot Tromsdalen, en kamp Skeid dominerte.

Til Årvoll

Årvoll får gleden av å ta imot byens eneste eliteserielag når KFUM Oslo kommer til årvoll kunstgress. Årvoll har ikke startet sesongen ennå annet enn at de slo ut Holmlia i kvalifiseringen, 2–0 etter ekstraomganger. KFUM Oslo har fått en brukbar start i Eliteserien med 1–1 i sine to første kamper. Klubben har ambisjoner i cupen også.

Kjelsås var fjorårets cupsensasjon da de kom seg helt til semifinalen etter at de fikk alle kamper etter 1. runde hjemme på Grefsen stadion. Nå åpner de 24-versjonen med bortekamp mot formsterke Nordstrand. Her må Kjelsås være konsentrert. Kjelsås rotet bort seieren i oppgjøret mot Alta søndag.

Det må også Grorud som kan få en tøff kamp mot opprykkskandidat Frigg, når det blåses til cupoppgjør på Majorstua.

Lyn tok sitt første poeng i OBOS-ligaen mot Kongsvinger søndag. Det var de fornøyd med og skal ut i et ekte vestkantoppgjør mot Heming. Lyns målscorer mot Kongsvinger, Mathias Johansen, har spilt for Heming.

- Ja, jeg var innom der da jeg studerte i Oslo. Blir hyggelig å spille der, sier Johansen til Dagsavisen.

---

FAKTA

Dette er Oslolagenes kamper i 1. runde onsdag:

17.00: Union Carl Berner – Vålerenga, Jordal kunstgress.

18.00: Årvoll – KFUM Oslo, Årvoll kunstgress.

18.00: Heming – Lyn, Hemingbanen.

18.00: Frigg – Grorud, Tørteberg kunstgress.

18.00: Nordstrand – Kjelsås, Nordstrand kunstgress.

18.00: Oppsal – Follo, Trasop kunstgress.

19.00: Gamle Oslo – Skeid, Vallhall.

Torsdag 18.00: Ullern – Bærum, Ullern kunstgress.

---

