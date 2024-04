Lyns første poeng. Må skynde seg langsomt

NADDERUD STADION (Dagsavisen): Lyn har fått smake på litt motgang i sitt comeback. Men 1–1 i andre seriekamp er framgang fra 0–3 for Moss i serieåpningen. Nå var duellkraften på plass og det var mulig å kjenne igjen det beste fra fjorårets utgave.

Uheldig baklengs

Kongsvingers ledermål kom like overraskende som det var unødvendig etter drøye 20 minutter. Lyn hadde egentlig kontroll på situasjonen, men Henrik Loholt Kristiansens pasning traff Even Bydel slik at ballen spratt til Kongsvingers Lucas Ravn-Haren som rappet til fra 18 meter. Ballen skjøt fart i den kraftige medvinden og suste inn ved i venstre hjørnet.

Før dette inntraff hadde kampen vært fartsfylt og jevn, men uten store sjanser. Lyn hadde lært litt fra tapet mot Moss og var tøffere og mer aggressive i duellene. Men Kongsvingers forsvar, anført av Fredrik Holme, hadde stort sett kontroll. Helt til han fikk sitt andre gule kort rett før slutt.

Sentral mann

Lyns første antydning til en sjanse kom da Henrik Loholt Kristiansen kom i skuddposisjon 20 meter, skuddet endret retning i en forsvarsspiller og skled utenfor målet til keeper Samuel Strömberg, som ville vært sjanseløs hvis den hadde gått innenfor.

Kongsvingers Vegard Moberg fikk omgangens nest største sjanse sju minutter før pause da han tverrvendte inne i Lyn-feltet, men skuddet gikk rett på Lyn-keeper Alexander Pedersen.

Men så fikk vi endelig Lyns første scoring i OBOS-ligaen på 14 år. Nevnte Loholt Kristiansen tok en elegant piruett på midten og spilte ballen kjapt til den nye spissen Mathias Johansen. Han fikk gå uten at noen kom opp i press og dundret ballen ned i nærmeste hjørnet.

Da ble det enda mer liv blant Bastionen som hadde holdt stemningen godt oppe i hele omgangen på den lånte hjemmebanen i Bærum.

Sterk medvind

Det mest påfallende med denne omgangen var den sterke medvinden Kongsvinger hadde i ryggen, og det høye presset begge lag satte inn mot en motstander som insisterte å spille seg ut bakfra. Det medførte høy risiko, men det gikk stort sett kontrollert for seg.

Etter pause ville Lyn fortsette kjøret etter den boosten scoringen ga, men det ble like jevnt og sjansefattig som før hvilen.

Kongsvinger fikk tidvis til fint entouch-spill, men Lyn-forsvaret hindret avslutninger. På den andre siden kom Tobias Myhre på et godt løp før han ble felt og fikk frispark på 18 meter. Det forsøket gikk rett i muren.

Like etter fikk Anders Bjørntvedt Olsen endelig plass på høyrekanten og vi kjente igjen innleggsfoten fra i fjor.

Cup, så Aalesund borte

Dette var Lyns beste periode så langt denne sesongen!

Men de siste 20 minuttene vår det Kongsvinger som var nærmest et resultat i deres angrepsbølger anført av innbytter og veteran Adem Güven.

Neste seriekamp blir en tøff nøtt for Lyn. Da er det bortekamp mot Aalesund mandag om en uke. Men før det skal de opp mot Heming i 1. runde i cupen onsdag. I neste hjemmekamp blir det altså flytting til Ullevaal stadion der en utsolgt kamp mot Vålerenga venter 20. april.

---

FAKTA

OBOS-ligaen menn søndag:

Lyn – Kongsvinger 1–1 (1–1)

Nadderud stadion: 3200 tilskuere.

Mål: 0–1 Lucas Janus Ravn-Haren (22), 1–1 Mathias Johansen (44).

---

