Sørlie herjet da Gamle Oslo slo Ullern i sjumålsthriller

ULLERNBANEN (Dagsavisen): Oppgjøret var historisk i den forstand at Gamle Oslo aldri før har spilt på nivå fire i norsk fotball. Selv om de selv ønsker å hete FC Oslo, står de fortsatt oppført som Gamle Oslo i fotballforbundet sine registre. Derfor omtaler vi dem som Gamle Oslo.

Gjestenes nysignering Fitim Azemi, som ikke klarte å være Ullerns redningsmann på høsten i 2. divisjon i fjor, var ikke med mot gamleklubben. Pamadou Jatta, som kom fra Fram Larvik tidligere denne uken, startet på benken.

Men det hadde lite å si. For med et lag bestående stort sett av spillere som tidligere har spilt i 3. divisjon tidligere, bet Gamle Oslo godt fra seg mot laget som i 2023 spilte to nivåer over. Laget ledet på et tidspunkt 4-0, og rodde til slutt inn en 4-3-seier, etter en voldsom sluttspurt av Ullern.

Sørlie herjet

Dermed endte det med seier og en drømmestart i 3. divisjon for de svartkledde.

Ikke overraskende var Severin Sørlie svært toneangivende for Gamle Oslo. Spissen, som sto med 71 mål på 57 kamper for klubben før lørdagens kamp, scoret to mål, hadde en målgivende og var tredje sist på den siste scoringen.

Et gult kort fikk han også med seg, etter å ha skutt vekk ballen i håp om å redde tre poeng på overtid. Det brydde han seg nok ikke noe særlig om da det endte med seier.

Severin Sørlie jubler for ett av sine to mål i Gamle Oslos 4-3-seier borte mot Ullern (Even Lübeck)

Historisk scoring

Etter Hawaii-fotball fra første minutt og flere store sjanser begge veier, scoret storscorer Severin Sørlie tidenes første 3. divisjonsmål for klubben etter 33 minutter. Ullern hadde ball på egen halvdel, men surret det til for seg selv, og plutselig kom Sørlie alene med keeper.

På iskaldt vis rundet han Jesper Wold og satte ballen i det åpne målet til 1-0.

Et meget ungt og urutinert Ullern fikk ellers lite til å stemme i 1. omgang, selv om de skapte flere muligheter. Tungt var det også å måtte bytte ut Albert Aleksajan og Francklyn Gollum før den første omgangen var over.

1-0 var også stillingen til pause. Etter et rolig første kvarter i andre omgang, tok det fullstendig fyr fra minutt 60 til 79.

Fem mål på 19 minutter

Timen var spilt da Sørlie økte til 2-0. Felix Anthonessen, som akkurat hadde kommet inn, slo en nydelig gjennombruddspasning til Sørlie. Fra nærmest død vinkel satte han inn 2-0.

3-0 kom etter 66 minutter. Gamle Oslo fikk frispark på 30 meter og Sørlie chippet ballen inn i boks. Skattum headet videre til Graham Hansen, som hadde null problem med å banke ballen opp i nettaket til 3-0.

Fire minutter senere var det nær ved å stå 4-0 da Wielens dro seg inn i banen og skjøt, men forsøket gikk via en Ullern-spiller og ut til corner. Og på den påfølgende corneren sto det 4-0. Kaptein Ivar Furu kom først på corneren og stusset ballen i mål. Da tenkte alle at dette var game over.

Men den gang ei. Peder Udnæs reduserte til 1-4 etter 71 minutter. Han ble spilt gjennom av innbytter Matias Victorio og plasserte ballen på vakkert vis i lengste hjørne. Og da Jonathan Aarenes banket inn 2-4 fra kloss hold etter 79 minutter, ble det plutselig kamp igjen.

Begge lag skapte flere store muligheter på tampen av oppgjøret, men det ble ikke flere mål. Dermed vant Gamle Oslo 4-2.

---

Kampfakta

3. divisjon avd. 3 – 1. serierunde

Ullern-Gamle Oslo 3-4 (0-1)

Ullernbanen, 200 tilskuere

Mål: 0-1 Severin Sørlie (33), 0-2 Sørlie (60), 0-3 Fredrik Graham Hansen (66), 0-4 Ivar Furu (71), 1-4 Peder Udnæs (73), 2-4 Jonathan Aarenes (79), 3-4 Bendik Foss Evensen (92).

Gule kort: Jacob Francke, Ullern. John Valstad, Erik Stafford, Severin Sørlie, Gamle Oslo.

Ullern: Jesper Wold - Jacob Francke, Francklyn Gollum (Sigurd Rørstad etter 42), Peder Udnæs, Mathias Farnes - Julian Skaret, Vegard Holsæther, Sindre Lundh (Jonathan Aarenes etter 69), Thomas Støfring (Matias Vitorio etter 70) - Bendik Foss Evensen, Albert Aleksajan (Philip Fjellman etter 31)

Gamle Oslo: Emil Moe - Fender Sowe, Ivar Furu, Eirik Bækkelund (Erik Stafford etter 27), John Valstad - Remi Jensen Telle (Sebastian Salgueiro etter 76), Fredrik Graham Hansen, Daniel Tavakoli (Felix Anthonessen etter 59) - Christian Wielens, Severin Sørlie, Andreas Skattum (Pamadou Jatta etter 76)

---