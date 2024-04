Kjelsås-kollaps hindret seier – ledet 2-0 etter 89 minutter: – Svakt av oss

I 2024s første seriekamp for Kjelsås valgte Eivind Kampen å starte med fem debutanter, i Jonas Brauti, Filip Oprea, Olav Øby, Ayub Mahamed og Kristian Eriksen. Det så lenge ut til å gjøre susen for Kampen og co., for etter 89 minutter ledet Kjelsås 2–0 og hadde tilsynelatende full kontroll på oppgjøret.

Så klappet de fullstendig sammen, slapp inn to mål på to minutter og spilte 2–2.

– Vi har et bra resultat hele veien, og med 2–0 etter 89 minutter, skal man klare å ro det i land. Det er selvfølgelig tungt å få to imot i fleisen. Kampen sett under ett er uavgjort et greit resultat, og det er ikke gærent å få med seg noe fra Finnmark, sier trener Eivind Kampen til Dagsavisen.

– Vi blir litt for ukonsentrerte i avgjørende situasjoner på tampen. Det er rett og slett svakt av oss å ikke klare å kontrollere inn tre poeng når vi leder 2–0 i Alta på en vanskelig bortebane. Vi må lære at man ikke kan skru av et eneste sekund i denne divisjonen, for da blir man straffet. Ett poeng i Alta er ikke dårlig, men etter hvordan kampen var, er det veldig skuffende, legger målscorer Jens Aslaksrud til.

Drømmestart for Kjelsås

Alta bød opp til fest før kampen med pyro og fullt show, men det var Kjelsås som skulle stå for festfotballen i starten. Eivind Kampen fikk se sitt mannskap få en drømmestart på oppgjøret i Finnmarkshallen da de tok ledelsen etter ti minutter.

Alta var på vei fremover da Simen Olafsen brøt ved egen 16-meter. Han var årvåken da han så at Kristian Eriksen startet i bakrom og hadde en hel banehalvdel å løpe i. Spissen chippet over Mats Trige i mål og til 1–0 til Kjelsås.

Hjemmelaget fikk en kjempemulighet til å utligne tre minutter senere. Ballen havnet til slutt på bakerste stolpe hos Magnus Andersen. Den tidligere Tromsø-spilleren, med 200 kamper i Eliteserien, var helt alene med Jonas Brauti, men forsøket gikk i nettveggen og ut.

Merkelig annullering

Utover i omgangen ble det mer og mer Alta, og mindre og mindre Kjelsås. Så ble det en kontroversiell hendelse på overtid. Etter at Alta hadde trillet ball en god stund, havnet ballen i klypene på Brauti. Han spratt ballen åtte-ni ganger før han skulle skyte ut.

På det niende sprettet tok Peder Brekke ut foten og snappet ballen foran målvakten. Sekundet etter lå ballen i mål til 1-1, men dommeren valgte å annullere. Det er riktig, for ballen var ikke i spill, som gjør at ingen kan bryte ballen. Men likevel var det ingen Alta-spillere som forsto annulleringen, og hendelsen skapte stor furore

Dermed sto det 1–0 til Kjelsås til pause.

Kjelsås-press og scoring

Starten av den andre omgangen var rolig, uten de helt store hendelsene. 58 minutter var spilt da Kjelsås fikk en kjempesjanse. Ayub Mahammed kom seg ned på venstrekanten og slo inn. På fem meter ventet Jens Aslaksrud og skulle bare stange inn 2-0, men på merkverdig vis gikk forsøket langt utenfor.

Men til slutt kom 2-0-målet, og da var det nettopp Aslaksrud som gjorde det. Innbytter Patrick Askengren vant ball på 16-meteren til Alta og skjøt, men skuddet ble reddet. Returen fra Askengren var på vei vekk fra mål, men ballen traff Aslaksrud, som styrte den i mål.

Men så kollapset altså Kjelsås, slapp inn mål i minutt 89 og 90, og det endte 2–2.

– En blanding av uflaks og udyktighet, dessverre. Vi er bunnsolide i 89 minutter før vi mister det. Vi er skuffet, men det er nye muligheter i cupen allerede på onsdag mot Nordstrand. Vi blir tøffe å slå, sier Olav Øby, som selv skjøt et frispark i tverrligger langt inne på overtid.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2–1. runde

Alta-Kjelsås 2–2 (0–1)

Finnmarkshallen, 300 tilskuere

Mål: 0–1 Kristian Eriksen (10), 0–2 Jens Aslaksrud (70), 1–2 Peder Brekke (89), 2–2 Gabriel Olsen (90)

Gule kort: Simen Olafsen, Leo Bech Hermansen, Kjelsås.

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Oprea, Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Marthinussen – Ayub Mahammed (Moutaz, Olav Øby, Eivind Willumsen, Leo Bech Hermansen (Marius Stølan etter 67)–Kristian Eriksen (Patrick Askengren etter 67), Jens Aslaksrud.

