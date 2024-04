God stemning i Skeid etter seriestarten: – Vi ser bra ut

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): - Jeg teller i hvert fall seks ganger vi skal score, sier Vilde Rislaa til Dagsavisen. Hun har akkurat ledet Skeid i sin første offisielle kamp, det endte med poengdeling selv om laget hennes dominerte i omtrent hele kampen. Det ble ett poeng, men i Skeid var man uansett fornøyde.

– Vi kan ikke svartmale dette selv om vi burde vunnet. Vi havner under med to og viser vinnermentalitet. Dette er masse bra å bygge videre på, så vi er fornøyd, sier Rislaa.

Første kamp på halvannet år

Det var ikke bare Rislaas første offisielle kamp i Skeid. Det samme gjaldt Thor Lange, som en årrekke har vært i Stabæk. Nå er han på Oslo øst og spilte fra start i serieåpningen til tross for at han ikke er helt i kampform.

– Det er utrolig gøy å spille fotball igjen. Det er min første tellende kamp på halvannet år, sier Lange til Dagsavisen. Rislaa kan fortelle at han var spent dagen før kampen, og trengte bare et vennlig spark. - Han gledet seg, men tvilte kanskje litt mye på seg selv. Jeg spurte om vi ikke bare skal kjøre på, og det gjorde han, sier Rislaa.

Lange dekket rundt mila langs venstreflanken og fikk fortjent hvile da det gjensto femten minutter. Men han viste fram venstrefoten en rekke ganger, et våpen Skeid skal bruke i år. - Det er ingen tvil om hva som bor i han, sier Rislaa. To minutter etter 0-2 sendte Lange et innlegg som gikk via en forsvarer og i nettet. En viktig scoring, og enn så lenge Langes første mål for klubben. Om det offisielt blir stående på han er usikkert, men i klubben er det ingen tvil. - Han får det målet av meg, sier Rislaa.

– Det er deilig å komme i gang. Vi vil gjerne ha den godfølelsen så tidlig som mulig. Det var selvfølgelig tungt å have under med to, men vi hadde alltid følelsen av å komme tilbake. Poengene vil komme, sier Lange.

Kapteinen: – Vi ser bra ut

Også Per-Magnus Steiring var tilfreds med serieåpningen. Midtstopperen er inne i sin tredje Skeid-sesong og ser at laget skal kjempe om å rykke rett opp igjen. - Jeg syns vi ser veldig bra ut. Det er klart at det ble en vanskelig oppgave etter å ha havnet under med to, men likevel styrer vi hele kampen og gjør en veldig god prestasjon totalt sett. Det tar vi med oss, sier Steiring.

Det er Strindheim som venter i neste seriekamp, kommende helg. Men før det er det satt av tid til cupens første ordinære runde. Skeid møter Gamle Oslo i Vallhall onsdag klokken 19.00.

